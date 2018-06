Victoria Beckham ha 14 anelli di fidanzamento | il marito David ha speso 4 | 8 milioni di

Victoria Beckham : «l’appuntamento perfetto» è con il figlio Brooklyn : Il cavaliere ideale non sempre è il compagno di una vita, anche se si chiama David Beckham. Così all’Argento Ball organizzato dalla Elton John Aids Foundation a Windsor, Victoria si è fatta scortare dal figlio maggiore Brooklyn. «L’appuntamento perfetto», ha scritto orgogliosa Mrs. Beckham su Instagram documentando le fasi della preparazione a casa e facendo (inevitabilmente) il pieno di ...

Victoria Beckham svela i suoi segreti di stile : «I jeans? Non li lavo mai» : Sono passati quasi 25 anni da quando la parola inglese ?posh? ha trovato la sua più semplice e risolutiva traduzione in ?Victoria Beckham?. Elegante, sofisticata e...

Victoria Beckham svela i suoi segreti di stile : 'I jeans? Non li lavo mai' : Occhiali scuri come mush have Sotto ad uno scatto su Instagram ha dichiarato 'Quando mi chiedono perché indosso sempre gli occhiali, mi piace rispondere che vivo in un mondo scuro ma felice!'. Sarà ...

Lo strano caso dei 14 anelli di fidanzamento di Victoria Beckham : Nonostante la sua allure ultra seriosa, Victoria Beckham ha ammesso più volte di essere, in realtà, una persona molto sorridente – almeno tra sé e sé. E di motivi per essere la donna più felice del mondo ne ha in abbondanza: una carriera di successo, prima come popstar e poi come stilista, degli splendidi figli e un marito per cui viene invidiata da sempre in ogni angolo del mondo. David Beckham sembra essere un compagno di vita, se non ...

Victoria Beckham : «Provo a essere la migliore moglie possibile» : Smentire una bufala è una completa perdita di tempo. Victoria Beckham, 44 anni, segue da sempre questa scuola di pensiero. Nei quasi 19 anni di matrimonio (l’anniversario è il prossimo 4 luglio) con David, la stilista non ha mai personalmente smentito una delle presunte crisi, che ciclicamente si diffondono sulla tenuta del loro legame. Vuoi ora per i (presunti) tradimenti di lui, o per il complicato carattere di lei, o per la gestione di ...

Questa foto dimostra che il divorzio tra David e Victoria Beckham è una fake-news : David Beckham smentisce ancora una volta la crisi coniugale, pubblicando su Instagram una foto che lo ritrae in compagnia della moglie Victoria in un ristorante. La coppia, sposata da quasi un ventennio, è ritratta insieme ad amici e ai figli Brooklyn (19 anni), Romeo (15) e Cruz (13) per celebrare l'assegnazione di carica congiunta di paesi ospitanti dei Mondiali 2026 spettata a Stati Uniti, Canada e Messico.Amazing night ... All about ...

All’asta i vestiti di David e Victoria Beckham dopo le nozze di Harry e Meghan : ecco perché : Non c’è ombra di dubbio sul fatto che David Beckham sia stato il vip più chiacchierato in assoluto al recente royal wedding. Prima che arrivasse la sposa, Meghan Markle (ma anche nei giorni a seguire), l’ex calciatore del Manchester United ha dominato social e riviste per quanto era splendido splendente. Non è una novità, ci mancherebbe, ma al matrimonio del principe Harry è apparso davvero in formissima. Era anche molto ...

David e Victoria Beckham : lotteria benefica per gli abiti indossati al Royal Wedding : Un gesto che sottolinea la generosità dell'ex-calciatore e della stilista e che lega ancora di più l'immagine di David a Manchester: un atto d'amore verso la città che l'ha lanciato nel mondo del ...

Victoria Beckham confonde Zoe Saldana e Thandie Newton : figuraccia per la ex Spice : Durante la puntata di venerdì 25 maggio del Graham Norton Show, un programma della sezione americana della BBC, Thandie Newton – presente in trasmissione in qualità di ospite – ha raccontato che qualche tempo fa le è capitato di essere confusa con Zoe Saldana. Ma non da un fan, che sarebbe più comprensibile, bensì da Victoria Beckham. Ed è stato francamente imbarazzante, ovviamente. Thandie Newton e lo scambio di persona con Zoe ...

David Beckham e la baldoria prima del royal wedding. Ecco spiegato il muso di Victoria : David e Victoria Beckham hanno partecipato al royal wedding del principe Harry e Meghan Markle lasciando la loro impronta: il bellissimo ex campione del calcio inglese ha colpito per la sua eleganza, mentre l'ex Spice Girls è stata notata anzitutto per la sua espressione non proprio gioiosa. A rivelare i motivi dell'atteggiamento di Victoria è stato il magazine New!, secondo cui David avrebbe trascorso la serata precedente al ...