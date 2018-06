vicenzareport

: Che ne pensate? - Vicenza_Today : Che ne pensate? -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Nel dettaglio in via dell'Oreficeria su 171 controlli 153 sono risultati positivi, in viale della Scienza su 42 controlli 37 sono stati positivi, in via Rosselli su 12 controlli 8 positivi, in via ...