Viaggia senza biglietto e aggredisce la capotreno | bulgaro arrestato

Nugo - l'app per Viaggiare (senza auto) con un solo click : Pianificare un intero viaggio via smartphone combinando e integrando i mezzi di trasporto pubblici, collettivi e condivisi: treni, metropolitane, autobus, traghetti, car e bike sharing, taxi e sosta dell'auto nei parcheggi delle stazioni ferroviarie. Si può fare con pochi tocchi sul cellulare o sul tablet grazie a Nugo, una startup che favorisce la mobilità collettiva integrata dall'inizio alla fine di un percorso di viaggio.La ...

La rivoluzione di Emirates : voli senza finestrini ed economici - come cambierà il modo di Viaggiare : rivoluzione per Emirates che ha pensato a dei nuovi aerei senza finestrini o meglio a dei finestrini virtuali a bordo. L'idea della compagnia, nasce dopo il successo della suite di prima classe sul ...

Crotone - la Regione paga Ryanair : riapre l’aeroporto senza Viaggiatori : Dall’1 giugno il piccolo aeroporto di Crotone riprenderà vita. Almeno fino a ottobre Ryanair garantirà i collegamenti con Pisa e Bergamo. Era dal 2016 che nello scalo calabrese non c’erano più voli di linea. Da allora molto è cambiato eppure il rischio di un nuovo default è concreto. Infatti, così come accadeva nel passato anche oggi per portare la...

Parma - foto a chi Viaggia sul bus senza biglietto e documenti : Le potranno scattare i controllori dotati di nuovi tablet digitali per l’emissione automatizzata delle sanzioni