VIAGGIA CON MOBY E VINCI UN BUONO AMAZON!

A Milano si VIAGGIA contactless : il biglietto della metro si paga con lo smartphone : Addio file davanti alle macchinette, con l'incubo degli spiccioli. Addio anche, con gran vantaggio dell'ambiente, a quel pezzetto di carta, scontrino o biglietto, che prima doveva essere stampato in ...

Auto prende fuoco mentre VIAGGIA in strada Orti a Bra - illeso il conducente : Un'Auto ha preso fuoco questa mattina , 29 giugno, mentre transitava in strada Orti a Bra, in provincia di Cuneo. La vettura, improvvisamente avvolta dalle fiamme, si trovava all'imbocco della rotonda ...

Il bagno per disabili dell’Autogrill è chiuso - VIAGGIAtore in carrozzina risarcito con 600 euro : All'uomo era stato spiegato che "la toilette si apre solo quando ci sono gli addetti alle pulizie". Così si è rivolto al servizio legale anti discriminazione che ha fatto ricorso in Tribunale. E così ha ottenuto giustizia.Continua a leggere

Nugo - l'app per VIAGGIAre (senza auto) con un solo click : Pianificare un intero viaggio via smartphone combinando e integrando i mezzi di trasporto pubblici, collettivi e condivisi: treni, metropolitane, autobus, traghetti, car e bike sharing, taxi e sosta dell'auto nei parcheggi delle stazioni ferroviarie. Si può fare con pochi tocchi sul cellulare o sul tablet grazie a Nugo, una startup che favorisce la mobilità collettiva integrata dall'inizio alla fine di un percorso di viaggio.La ...

Milano : VIAGGIA in treno con droga nascosta in finto libro - arrestato : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - viaggiava a bordo di un treno portando con sé un libro all'interno del quale nascondeva droga. Per questo un giovane di 22 anni, originario della provincia di Milano, è stato arrestato dalla polizia. I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 20 giugno, quando due age

Nave Lifeline - Olanda : “Non VIAGGIA CON nostra bandiera”. Ma nell’elenco ufficiale Imo risulta registrata nei Paesi Bassi : L’Olanda disconosce le navi Lifeline e Seefuchs, che navigano nel mar Mediterraneo per salvare migranti. Le due imbarcazioni, al centro di una nuova contesa dopo il caso della Aquarius sono in attesa di un porto sicuro dove attraccare dopo aver soccorso oltre 300 persone. “Non viaggiano con bandiera olandese, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos)”, ha spiegato la rappresentanza dei Paesi Bassi ...

Arriva Nugo : l’app per VIAGGIAre con più facilità : Primissimi piani dei monumenti di Roma, ma anche dei canali pieni di gondole di Venezia e del Lungarno di Firenze, insieme a tante bellezze naturali, dalle Alpi ai campi di girasoli, dal mare al cielo. Sono fra le immagini che accolgono chi entra nel parallelepipedo verde acqua di Nugo Space Experience, l’installazione dalle pareti specchiate (a misura di selfie nel viaggio virtuale) che anche alla Stazione Termini di Roma, dopo i lanci a ...

VIAGGIAva su auto diplomatica con bandiera Onu : denunciato : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Viaggiava su auto diplomatica ...

A New York si VIAGGIA CON la «Macchina dei Sogni» : Se l’immaginazione avesse una casa, sarebbe questa. Dream Machine è un viaggio fatto di tanti viaggi diversi. Una sorta di via di mezzo tra un museo di luci e di colori ed un set fotografico. Anzi, per essere più precisi, i set fotografici sono ben dieci, tante quante sono le stanze di questo breve ma interminabile labirinto. Tra nuvole soffici, foreste incantate e lavanderie a gettoni che dispensano zucchero a velo. Se siete fan di Instagram, ...

Aquarius - il lungo VIAGGIA termina a Valencia. Ong : 'il nostro lavoro continua' : 'Continueremo a salvare le vite - fanno sapere le organizzazioni che accusano l'Ue: 'è criminale l'inerzia che continua ad avere di fronte all'emergenza'. -

Biglietti dei treni scontati per i concerti dei Negramaro negli stadi - come VIAGGIAre con la promozione Trenitalia : In vista del debutto del tour dal 24 giugno allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, parte l'offerta di Biglietti dei treni scontati per i concerti dei Negramaro. trenitalia mette a disposizione di tutti coloro che si recheranno negli stadi per l'Amore che Torni Tour della band di Giuliano Sangiorgi una speciale promozione per i viaggi in treno per raggiungere le città dei concerti, che si terranno dal 24 giugno al 13 luglio a Lignano, ...