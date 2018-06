Viaggi & Turismo | l’estate è last minute e con lo sconto in Val Pusteria

Viaggi & Turismo - in vacanza ad alta quota : fuga dal caldo sulle vette più alte e affascinanti d’Europa : Siete alla ricerca di una vacanza in fuga dal caldo torrido e dal caos della città? Una vacanza ad alta quota è proprio quello che fa per voi. Ideale sia per coppie sia per famiglie con bambini, l’affitto di una casa vacanza su HomeAway®, esperto nell’affitto di case vacanza, nella destinazione giusta, offre l’opportunità di godersi in pieno relax e privacy, una vacanza fresca e rilassante anche in piena estate. Dalle tranquille ...

Viaggi & Turismo - Porto Flavia : il capolavoro naturale “sospeso” tra mare e cielo è il must dell’estate 2018 : Si può considerare una delle meraviglie della Sardegna, un monumento dell’archeologia industriale che, imponente, si staglia su una costa da sogno. Dalla sua posizione regala un panorama mozzafiato intervallato da variopinte sfumature di blu del mare di Masua, dalle cui acque emerge anche l’imponente monumento naturale noto come il faraglione di Pan di Zucchero con i suoi 133 metri d’altezza. PaesiOnLine, sito di punta del network Valica ...

Viaggi & Turismo : vacanze fronte mare a contatto con la natura incontaminata : E’ arrivata l’estate e mai come ora il caldo, l’asfalto cittadino e la routine quotidiana si fanno sentire. La soluzione? Un bel soggiorno rilassante con vista senza confini sul mare, per ricaricarsi e ritrovare la giusta energia per la prossima stagione. Per questo, su HomeAway®, esperto nell’affitto di case vacanze* online, sono presenti diverse tipologie di alloggi, disponibili anche per famiglie e coppie per vivere appieno e in modo ...

Viaggi & Turismo : la Notte Rosa a Comacchio e i suoi Lidi è magica : Oltre 110 km di costa colorati di Rosa per vivere una Notte e un fine settimana magico tra spettacoli, musica, eventi e fuochi d’artificio, sul mare della Riviera Romagnola. Il 6 luglio 2018 da Comacchio a Riccione si anima l’evento cool dell’estate con un tripudio di coinvolgenti iniziative dal tramonto all’alba. La 12esima edizione della Notte Rosa è un appuntamento imperdibile sul lungomare della provincia di Ferrara, nella splendida città ...

Viaggi & Turismo - migliori tour e attività : in Italia l’esperienza più apprezzata al mondo : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori della prima edizione dei premi Travelers’ Choice® Experiences. I premi riconoscono 345 esperienze, tour e attività a livello mondiale, evidenziando le migliori esperienze al mondo in assoluto. Sono state stilate classifiche suddivise per Paese e per categoria che includono crociere, esperienze culturali, gite di un giorno e di più giorni, tour ...

Viaggi & Turismo - il Paradiso in Sardegna : l’Oasi Biderosa col drone [VIDEO] : In Sardegna sono numerose le aree protette e le bellissime spiagge poco frequentate: piccoli paradisi da scoprire quando si è in vacanza. A corredo dell’articolo il video che mostra l’Oasi Biderosa, distante circa 13 km da Orosei, in provincia di Nuoro: è costituita da una florida pineta e da cinque calette che ne fanno una delle aree costiere di maggior pregio dell’intera Isola. Cinque calette da sogno custodite in un parco di ...

Viaggi & Turismo : in vacanza in Sardegna col travel planner per un soggiorno perfetto e senza pensieri : C’è il wedding planner, il fitness planner, il personal shopper: scegliendo Wonderful Sardinia per le proprie vacanze il travel planner è compreso nel prezzo. L’idea di fondo è quella di farsi carico di tutti i passaggi della progettazione di qualcosa, in questo caso della vacanza, lasciando solo il piacere di Viaggiare. L’organizzazione top per il tuo soggiorno in Sardegna è targata Wonderful Sardinia, perché gli esperti del marchio, che conta ...

Viaggi & Turismo : i 5 migliori festival estivi dell’arte e della musica in Europa : Quando il sole diventa un enorme riflettore puntato sul palcoscenico della strada, tutta Europa acquista i connotati di un teatro senza barriera tra proscenio e platea, offrendo ai più grandi buskers del mondo l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico che si piega alla legge del cappello. Alzando le temperature e l’asticella della qualità degli spettacoli, l’estate è senza dubbio la stagione dei festival dedicati all’arte en plein air: ...

Viaggi & Turismo - Sardegna : in volo su Cala Ginepro col drone [VIDEO] : All’interno del L?ido di Orrì, nel territorio costiero di Tortoli`, si trova Cala Ginepro, il cui nome deriva alla presenza di una piccola pineta di ginepri a ridosso del litorale: è famosa per le sue acque cristalline e per la spiaggia caratterizzata da s?abbia sottile e sassolini levigati. I colori che contraddistinguono Cala Ginepro sono il verde d?ella vegetazione, il bianco della sabbia, l’azzurro intenso del mare e il r?osa delle rocce ...

Viaggi & Turismo : aprono per la stagione estiva gli impianti di risalita in Valgerola : Il Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno informa che sabato 23 giugno aprono, per la stagione estiva, gli impianti di risalita a Pescegallo, in Valgerola. La seggiovia sarà attiva fino ai primi di settembre. Fino a domenica 22 luglio solo nel weekend, dalle 8 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17, mentre da sabato 28 luglio fino a domenica 2 settembre gli impianti saranno aperti tutti i giorni, con i medesimi orari. Con il clima degli ultimi ...

Viaggi & Turismo - Lido di Venezia : vacanza al mare da bandiera verde e blu : Il Lido di Venezia è stato una delle prime destinazioni prescelte per le vacanze al mare dall’aristocrazia europea. E mantiene ancora oggi un’atmosfera di ricercatezza, con tanto di allure da luci della ribalta: il Palazzo del Cinema si affaccia proprio sulla spiaggia. Recentemente la stretta e lunga isola (12 km, quasi come Formentera) dove si trova la spiaggia dei Veneziani è diventata anche Isola Green patrocinata dal Ministero ...

Viaggi - Turismo & Benessere : col massaggio open air il relax raddoppia : Studi scientifici confermano che stare all’aria aperta svolge molteplici effetti benefici per la salute: diminuisce i livelli di cortisolo (ormone marcatore dello stress) e dell’ansia, riduce la pressione sanguigna e la sensazione di fatica, facendoci sentire più energici. E ancora migliora la capacità di concentrazione, rallenta il battito del cuore e la luce aiuta a favorire il rilassamento. Dopo un inverno chiusi tra quattro mura, inchiodati ...

Salute - Viaggi & prevenzione : i consigli per partire preparati e vivere al meglio le vacanze : Estate, tempo di viaggi e relax, ma senza mai abbassare la guardia! La stagione estiva è ormai alle porte e la maggior parte degli italiani ha già prenotato le proprie vacanze. È proprio in questi mesi che aumenta l’esposizione ad alcune minacce per la Salute, quindi prima di preparare i bagagli è importante informarsi bene sui rischi infettivi che possono essere presenti nei luoghi di destinazione. A questo proposito l’Istituto Pasteur Italia ...

Viaggi & Turismo - Air Transat : dal 20 giugno Volo Diretto Lamezia Terme-Toronto : Air Transat, compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, conferma gli investimenti sulla Calabria e riprende il Volo Diretto Lamezia-Toronto da mercoledì 20 giugno operato con un Airbus A330. Il Volo Diretto, rappresenta l’unico collegamento no-stop dalla Calabria verso il Canada e sarà attivo una volta a settimana (mercoledì) a partire da mercoledì 20 giugno fino al 3 ottobre 2018. Il Volo Diretto Lamezia-Toronto si può acquistare con ...