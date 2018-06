: #Vertice Ue: rinnovare sanzioni Russia - CyberNewsH24 : #Vertice Ue: rinnovare sanzioni Russia - TelevideoRai101 : Vertice Ue: rinnovare sanzioni Russia - ati_esse : @ELiberati @AugustoNovali Forse LORO sapevano 'In questo modo le dimissioni di Renzi sono confermate ma 'congelate'… -

Trovato alfra i capi di Stato e di governo Ue l'accordo perleeconomiche contro Mosca per il suo intervento in Ucraina dell'Est. Lo si apprende dal profilo Twitter del Consiglio europeo. Merkel e Macron hanno presentato un rapporto sulla mancata attuazione degli accordi di Minsk per il cessate il fuoco. La decisione di prolungare per altri 6 mesi lecontro i settori bancario, finanziario ed energetico dellasarà presa formalmente a livello di ambasciatori dei 28 Paesi.(Di venerdì 29 giugno 2018)