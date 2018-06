Vertice Ue | il baccano dell’Italia non ha funzionato Ridono Orban e i nemici dell’Europa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 giugno 2018) Dopo una nottata in cui, a detta dei presenti, il nostro nuovo premier ha fatto la “voce grossa” e “sbattuto i pugni”, i leader europei hanno raggiunto un accordo sulla questione migrazione. La soluzione, secondo esponenti del M5S che la accolgono in toni quasi messianici e come un trionfo del governo giallo-nero (effettivamente, come soluzione è nera) si fonda sull’assunto che gestire i flussi migratori significa, essenzialmente, chiudere le frontiere della fortezza Europa, che discute di migrazioni solo ed esclusivamente con l’idea di fermarle. È questa la maggior vittoria “culturale” dell’estrema destra europea. Sfidando i fatti, i 28 leader hanno sostanzialmente confermato che le tre persone al giorno in media che arrivano alle frontiere della Baviera o le poche migliaia del 2018 sono in effetti l’avanguardia di una possibile terribile invasione ingestibile di clandestini. Non di ...