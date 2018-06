Vertice Ue - c’è l’accordo sui migranti : (AdnKronos) – Accordo alle prime luci dell’alba a Bruxelles sui . “I 28 leader hanno trovato un’intesa sulle conclusioni del Consiglio europeo, inclusa l’immigrazione”, ha annunciato su Twitter il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk al termine di una maratona notturna per la difficile trattativa. “Da questo Consiglio europeo esce un’Europa più responsabile e più solidale. L’Italia ...

Migranti - accordo al Vertice UeConte : "L'Italia non è più sola"Ma Merkel : "Restano le divisioni" : Dopo una maratona negoziale durata tutta la notte, il vertice dei Capi di Stato e di governo della Ue trova all'alba un accordo sulla gestione dei Migranti. Un testo che conferma il nuovo paradigma europeo della 'difesa' delle frontiere esterne e concede a ciascun paese un principio da riportare a casa una vittoria da consegnare alle proprie opinioni pubbliche Segui su affaritaliani.it

Migranti - il Vertice Ue si sblocca all’alba : “C’è l’accordo di tutti i 28 leader” : «È stato un lungo negoziato, ma l’Italia da oggi non è più sola». Il premier Giuseppe Conte, lasciando all’alba il vertice europeo, visibilmente soddisfatto, elenca un articolo dopo l’altro il testo delle conclusioni del summit per dimostrare come i partner Ue abbiano recepito e sottoscritto molte delle richieste del piano in dieci punti presentato...

Migranti - Tusk : «Trovato l’accordo» Conte mette il veto al Vertice Macron si infuria : «Così non va» : Solo intorno alle 4 e mezza del mattino conclusa la trattativa. La Francia spinge per i «campi sorvegliati» nel Mediterraneo

