Vertice Ue | c’è l’accordo sui migranti

Migranti - il Vertice Ue si sblocca all’alba : “C’è l’accordo di tutti i 28 leader” : «È stato un lungo negoziato, ma l’Italia da oggi non è più sola». Il premier Giuseppe Conte, lasciando all’alba il vertice europeo, visibilmente soddisfatto, elenca un articolo dopo l’altro il testo delle conclusioni del summit per dimostrare come i partner Ue abbiano recepito e sottoscritto molte delle richieste del piano in dieci punti presentato...