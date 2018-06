Vertice UE | Brexit | unione bancaria e fondo salva Stati sul tavolo dei leader

Migranti - Eurozona - Brexit : le parole chiave per capire il Vertice Ue : Il dossier migratorio sarà al centro del Consiglio europeo di giovedì e venerdì ma non è il solo sul tavolo.?I leader discuteranno anche di due temi fondamentali per il futuro dell’Unione:?il rafforzamento del governo dell’Eurozona e l’accordo di divorzio con la Gran Bretagna...