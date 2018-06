Vertice Ue | accordo Conte-Macron sui migranti Si cerca convergenza con gli altri paesi

Vertice Ue - Italia blocca conclusioni. Conte : «Serve accordo sui migranti» : Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del Vertice europeo di Bruxelles, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento, compresa la...

Vertice Ue - Conte minaccia il veto senza accordo sui migranti. Ma prende corpo la mediazione : Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del Vertice europeo, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento, compresa la parte dei migranti in discussione stasera. Si lavora però ad una mediazione sull’asse Francia-Olanda-Spagna-Malta-Italia (la creazione di piattaforme di sbarco sotto le insegne Ue) che potrebbe evitare il veto di Roma. In campo anche l’Onu...

L'Italia minaccia il no. Il governo si prepara a non firmare l'accordo al Vertice europeo : Proprio ora che il governo Conte stava quasi pregustando il sapore di un possibile accordo al Consiglio europeo sui migranti, alla luce del "successo italiano" (parole di Matteo Salvini) sul caso Lifeline, da Bruxelles arriva la doccia gelata. Fonti europee del Consiglio fanno sapere che non ci sono speranze che al Vertice di domani e dopodomani si raggiunga un accordo per riformare il regolamento di Dublino.Viene a cadere così il primo ...

Migranti - Vertice UE senza accordo : 21.00 - L'intesa non è stata trovata. Il vertice UE sui Migranti si è chiuso poco fa a Bruxelles senza un accordo tra le varie parti coinvolte. Un risultato che non sorprende affatto, considerata la distanza tra le posizioni di molti Paesi UE e gli auguri che erano arrivati poche ore prima dell'avvio dell'incontro, quando si auspicava almeno la possibilità di stringere accordi bilaterali o trilaterali in quello che poteva essere un buon punto ...

Vertice europeo del 28 e 29 giugno : poche speranze di accordo sull'immigrazione : Il numero di persone in difficoltà aumenta in continuazione, nonostante le promesse di intervento nel settore durante i comizi elettorali. Per la politica, tutta, difendere la parte più debole della società dovrebbe essere 'il valore essenziale': la famiglia dei 'migranti' viene chiamata in causa negli ultimi anni, gli arrivi sono numerosi e l'Italia ha sempre risposto positivamente, da sola, a questa grossa necessità. Si tratta di un problema ...

Migranti - resta in salita l’accordo al Vertice Ue di oggi a Bruxelles : Posizioni distanti al vertice informale di oggi. Macron: sanzionare i Paesi che non collaborano. resta viva l’idea di una Ellis Island europea. Le discussioni tra i leader riguarderanno la dimensione esterna, la dimensione interna e il controllo delle frontiere. Sul fronte esterno, i leader discuteranno della necessità di condividere maggiori risorse, rafforzare la cooperazione con le Nazioni Unite e i Paesi del Nord Africa...

Vertice Ue senza accordo : Alla fine, al Vertice informale sull'immigrazione, domenica nel palazzo della Commissione europea a Bruxelles, parteciperanno ben 16 paesi europei. Il quadruplo rispetto al formato iniziale che prevedeva la presenza solo della Germania, Francia, Italia e Spagna. E già da questo si capisce che la riunione si è molto annacquata, tanto più che durerà solo poco più di 4 ore per tanti partecipanti. Ma soprattutto ...

Ilva - Vertice dei sindacati con Di Maio : “Dal ministro garanzie per accordo condiviso. Tocca a lui convincere Mittal” : “Dal ministro abbiamo avuto la garanzia che non ci sarà un intervento unilaterale, ma che ci sarà un accordo condiviso“. Così i sindacati sul caso Ilva, dopo aver incontrato al Ministero dello Sviluppo economico il ministro Luigi Di Maio. I sindacati hanno chiarito come l’esecutivo non abbia ancora chiarito quale sia la strategia da adottare sul nodo acciaieria, in attesa di incontrare anche Ancelor Mittal. Ma che si lavorerà ...

Aquarius - Vertice Macron-Conte/ Intesa sui migranti - ma Salvini "sabota" l'accordo : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è disgelo? E l'inquilino dell'Eliseo rifila una stoccata a Salvini sulla leadership.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:56:00 GMT)

G7 - Trump non cede su dazi e Russia poi lascia il Vertice. Conte anticipa l'accordo sul commercio : 'Non possiamo essere il salvadanaio da cui tutti rubano' dice il presidente Usa. Poi lascia il Canada per Singapore dove il 12 incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un. Al vertice si va verso un ...

