Vertice migranti | Macron perde la calma con Conte | «Non funziona così» Ma nella notte

Migranti - raggiunto accordo Vertice Ue : 05.10 I 28 leader hanno trovato un accordo sulle conclusioni del Consiglio Ue, inclusa l'immigrazione. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio europeo Tusk, al termine di vertice durato 13 ore e mezzo. Fonti italiane avevano parlato di un nuovo documento elaborato con il conibuto di Conte e Macron che soddisfaceva le posizioni italiane.

Migranti - Tusk : «Trovato l’accordo» Conte mette il veto al Vertice Macron si infuria : «Così non va» : Solo intorno alle 4 e mezza del mattino conclusa la trattativa. La Francia spinge per i «campi sorvegliati» nel Mediterraneo

Vertice Ue - accordo Conte-Macron sui migranti. Si cerca convergenza con gli altri paesi : Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del Vertice europeo, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento, compresa la parte dei migranti. Ma in serata ha preso corpo una mediazione e poi un accordo tra Italia e Francia sulla responsabilità condivisa sugli sbarchi, centri in Europa e soldi per il Fondo fiduciario per l'Africa. Una piattaforma su cui potrebbero convergere altri ...

Migranti - Conte mette il veto al Vertice Ue. E obbliga Macron a mediare : Giuseppe Conte punta i piedi e blocca il documento conclusivo del vertice europeo. Tanto che, alla consueta conferenza stampa che i presidenti del Consiglio Ue, Donald Tusk, e della Commissione, Jean-Cleaude Juncker, tengono alla fine della prima sessione dei lavori, non si presenta nessuno. "La minaccia di porre il veto - fanno trapelare fonti italiane - non è un bluff". Una presa di posizione forte che, pur mandando su tutte le furie Emmanuel ...

Vertice Ue - Italia blocca conclusioni. Conte : «Serve accordo sui migranti» : Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del Vertice europeo di Bruxelles, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento, compresa la...

Vertice Ue - Conte minaccia il veto senza accordo sui migranti. Ma prende corpo la mediazione : Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del Vertice europeo, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento, compresa la parte dei migranti in discussione stasera. Si lavora però ad una mediazione sull’asse Francia-Olanda-Spagna-Malta-Italia (la creazione di piattaforme di sbarco sotto le insegne Ue) che potrebbe evitare il veto di Roma. In campo anche l’Onu...

Vertice Ue - Conte : 'Niente voto su testo se non c'è parte su migranti' | : Il premier stoppa l'adozione delle conclusioni al summit di Bruxelles. Salta la conferenza stampa Juncker-Tusk, prevista alla fine della prima giornata di incontri

Vertice Ue - Conte blocca le conclusioni : «Il voto deve essere anche sui migranti» : Il premier italiano ha bloccato l’adozione delle conclusioni della prima parte del Vertice europeo, spiegando che l’Italia intende dare un voto sull’intero documento

Migranti - a Bruxelles Vertice in salita - Italia : 'Si discuta lintero pacchetto o nulla' : Al Consiglio Ue di Bruxelles strada in salita, con l'Italia che ha bloccato la discussione, dicendo di non essere d'accordo a considerare chiusa la prima parte del testo delle conclusioni, fino a ...