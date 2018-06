Verdone alla Grotte di Castellana per il Sa Fi Ter | ' Fantastico | potrebbe essere il mio

Dalla Roma ai social - Carlo Verdone dice la sua ai microfoni di ECG : Carlo Verdone è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus Il popolare attore e regista Romano, Carlo Verdone, ha parlato dei social: “ci sono tanti fake che si spacciano per me. Bisogna iniziare a dare una regolata a queste cose qui. E’ indubbiamente una patologia, a molte persone piace impossessarsi della personalità di una celebrità, di una ...