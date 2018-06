Veneto Banca insolvente anche prima della liquidazione Ora gli ex manager rischiano

Veneto Banca - dichiarato lo stato di insolvenza. Per gli ex amministratori indagati si allontana la prescrizione : Il Tribunale di Treviso, con una sentenza che è perfino andata oltre le aspettative dei ricorrenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza di Veneto Banca che è in stato di liquidazione coatta amministrativa. La Procura della Repubblica ha subito avviato un’indagine per Bancarotta per distrazione, il che crea uno slittamento in avanti dei termini per la prescrizione dei reati contestati ai vertici dell’istituto. Una svolta nell’intricata ...