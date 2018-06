Venerdi 29 Giugno sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - venerdì 29 giugno 2018. Gran finale per Ora o Mai Più : Lisa Rai1, ore 21.25: Ora o Mai Più - finale Qualche telefono ha ricominciato a squillare, qualche sogno si è già realizzato e qualche altro è pronto a prendere il volo. Però, per gli otto cantanti di Ora o Mai più, il programma di Rai1 condotto da Amadeus, è giunto il momento della resa dei conti. Nella quarta e ultima puntata soltanto l’artista che otterrà il punteggio complessivo più alto vincerà la pubblicazione e distribuzione nelle edicole ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 29 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 29 giugno 2018: Veronica Viscardi (Caterina Vertova) continua a imporre la sua leadership ai Cantieri, intanto Alberto (Maurizio Aiello) e Valerio (Fabio Fulco) – sempre più delusi – rischiano di innescare una situazione pericolosa e drammatica che riguarderà Marina (Nina Soldano)… Dopo aver rilasciato la sua testimonianza, Ornella (Marina Giulia Cavalli) è ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 29 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 29 giugno 2018: Adela parla a Ulpiano di come avvenne l’assassinio di suo padre, e che fu Cristobal ad armare con l’inganno la mano di Carmelo Leal. Ulpiano però non vuole sentire ragioni e non intende perdonare… Adela è costretta a parlare con Don Anselmo e ad annullare la cerimonia religiosa. Il sacerdote capisce che Ulpiano è il motivo della rottura tra Adela e Carmelo e cerca di ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di venerdì 29 giugno 2018 : anticipazioni puntata 480 e 481 (prima parte) di Una VITA di venerdì 29 giugno 2018: Cayetana tenta senza riuscirci di consolare Fernando Mondragon dopo il rifiuto di Teresa. Celia capisce che sua madre non ha alcuna intenzione di condurre una VITA più tranquilla e alla fine si rende conto che è anche giusto che Consuelo si goda per quel che può i giorni che le restano. Elvira convince il padre Arturo a prendere parte insieme a lei alla festa in ...

Conoscenza in Festa : programma di venerdì 29 giugno - Udine 20 : A palazzo Garzolini di Toppo Wassermann, in via Gemona 92, il progetto Multiverso organizza "Senza scienza" per provare a rispondere alla domanda: Che mondo sarebbe, senza scienza? Al giorno d'oggi a ...

Piacenza e provincia : gli eventi da venerdì 29 giugno a domenica 1° luglio : Musica, spettacoli, performances artistiche e tanto divertimento in tutto il centro storico, con oltre duecento eventi diffusi, per cinque notti bianche indimenticabili. Nella splendida cornice di ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di venerdì 29 giugno 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 27 e giovedì 28 giugno 2018: Liam (Scott Clifton) si reca insieme a Sally (Courtney Hope) a San Francisco per un incontro con gli architetti che realizzeranno la ristrutturazione dell’edificio della Spectra. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non è per niente entusiasta all’idea che Liam sia partito con Sally, ma tenta egualmente di convincere Bill (Don Diamont) ad una rappacificazione. ...

Efficienza energetica : venerdì 29 giugno a Pescara la Conferenza di lancio di EsmartCity : Domani, venerdì 29 giugno dalle ore 9, presso l’Auditorium Petruzzi in via delle Caserme n.24 a Pescara, si parlerà di Efficienza energetica in ambito urbano in occasione della Conferenza di lancio relativa al progetto EsmartCity Med – Enabling Smarter City in the Med Area through Networking (“Rendere possibile una città più intelligente nell’area Mediterranea tramite il networking”) del Programma di Cooperazione ...

Le previsioni meteo per domani - venerdì 29 giugno : Dove pioverà e dove no, che alla fine è l'unica cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo per domani, venerdì 29 giugno appeared first on Il Post.

Venerdì 29 e sabato 30 giugno Le notti di Suna : due serate di spettacoli - sport - gastronomia ed eventi. Venerdì 29 Sorso di Corsa - gara podistica semiseria. Chiusura al traffico del lungo lago.a Suna : Venerdì 29 e sabato 30 giugno #LenottidiSuna : due serate di spettacoli, sport, gastronomia ed eventi. Venerdì 29 Sorso di Corsa. gara podistica semiseria Sia Venerdì 29 giugno che sabato 30 giugno, apertura cucina alle ore 19. Il menù comprende pesce di lago, ...

Gestione dei rifiuti e partenariato pubblico-privato : convegno a Cefalù venerdì 29 giugno alle 9 - 30 : ... presidente Legambiente Sicilia, Francesco Cappello, Enea Sicilia, Marco Falcone, assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Gaetano Armao, assessore regionale all'Economia. A seguire ...

GAZZARRA “Il Nuovo Concept Musicale Indipendente”. In radio da Venerdì 15 Giugno con il singolo “Federer” : ALL MUSIC NEWS GAZZARRA “Il Nuovo Concept Musicale Indipendente”. In radio da Venerdì 15 Giugno con il singolo “Federer” Nelle radio italiane da Venerdì 15 Giugno “Federer”, il primo singolo di GAZZARRA, un produttore/DJ, figlio di questi tempi storti, un corista fuori dal coro. Il brano, che porta la firma di alcuni noti autori della musica italiana, è accompagnato da un videoclip per la regia di Cristian ...

Diritti TV Serie B : anticipo del venerdì in chiaro e alcune partite di domenica? Il 29 giugno l’assegnazione : Serie BKT - Nuovo logo della Serie B Sistemata la questione Serie A, ora la partita dei Diritti tv si gioca nel campionato cadetto. La Serie B, che ha cambiato nome in Serie BKT, frutto dell’accordo con il nuovo sponsor (BKT è l’azienda con sede a Mumbai, specializzata in pneumatici per veicoli agricoli, edili e industriali), va a caccia di nuovi ‘padroni televisivi’ per le prossime tre stagioni con un’importante ...

Ascolti TV | Venerdì 22 giugno 2018. Serbia-Svizzera 24%; Ora O Mai Più 20.1% : Amadeus Su Rai1 – dalle 20.45 alle 0.31 - Ora o Mai Più ha conquistato 3.272.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.439.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 Thor – The Dark World ha interessato 1.025.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 la partita Serbia-Svizzera ha intrattenuto 4.987.000 spettatori (24%). A seguire Tiki Taka Russia raccoglie .000 ...