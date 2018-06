Vela | Giochi del Mediterraneo 2018 | Silvia Zennaro argento nella laser radila Coccoluto

Game Critics Awards sVela le nomination per i migliori giochi dell'E3 2018 : L'E3 2018 si è ormai concluso, l'importante evento di Los Angeles, anche quest'anno, è stato teatro di numerosi annunci e presentazioni di attesi giochi. Ora, Game Critics Awards, ha svelato le nomination per i migliori titoli presenti alla fiera. L'associazione, composta da 51 testate specializzate, ha pubblicato una lunga lista divisa per categorie dove compaiono i migliori giochi dell'E3 di quest'anno. In lizza per il premio più ambito, "Best ...

Giochi del Mediterraneo – Vela : sette italiani a caccia del podio : XVIII edizione dei Giochi del Mediterraneo:domani ultima giornata con sette atleti azzurri su otto in aria di podio. Medaglia garantita per Zennaro e Camboni Nella penultima giornata di regate ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018 arriva già la certezza di due podi per la Vela azzurra: Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza) nei Laser Radial e Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre) negli RS:X scenderanno in acqua domani con già la ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : ottima giornata per gli azzurri con Zennaro - Camboni e Tartaglini in lotta per la vittoria : L’ultima giornata delle regate di qualificazione alle Medal Race di domani ha regalato molte gioie agli azzurri in tutte le categorie del programma di Vela ai Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona. L’Italia si potrebbe giocare addirittura tre carte da medaglia d’oro, ma soprattutto nell’RS:X femminile c’è molto equilibrio e potrebbe succedere di tutto. ottima giornata per gli azzurri del ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Zennaro si gioca l’oro nella Vela - Moresco nel golf. Berrettini in semifinale nel tennis : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Vela – Giochi del Mediterraneo - giornata molto positiva per gli italiani delle tavole : giornata molto positiva per gli italiani delle tavole ai Giochi del Mediterraneo 2018. Domani tornano in acqua anche i Laser, oggi in riposo Proseguono i Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona, in Spagna, con gli oltre 3600 atleti impegnati nelle 31 discipline sportive, tra queste anche la Vela la cui sede è a Salou. Il vento è stato abbastanza leggero anche oggi, sette nodi per la prima prova è poi aumentato fino a dieci, un po’ più a destra ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : Mattia Camboni fa doppietta e balza in testa! Bene anche le ragazze dell’RS : X : Proseguono le regate di Vela ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Oggi è scesa in acqua la classe RS:X, allineando il proprio programma di regate a quello delle classi Laser, protagoniste ieri. Domani, invece, tutti in gara, per l’ultima giornata di qualificazioni prima delle Medal Race di sabato. Il protagonista del mercoledì di Tarragona è stato Mattia Camboni, che ha fatto doppietta oggi, balzando in testa alla classifica. Due ...

Giochi del Mediterraneo – Vela : bene gli italiani nei laser : XVIII Edizione dei Giochi del Mediterraneo: vento sempre più leggero a Salou, bene gli italiani nei laser, riposano le tavole a Vela a Tarragona 2018 La termica di Salou, a sud di Terragona, dove si stanno disputando i Giochi del Mediterraneo, oggi ha soffiato ancora più leggera che nelle altre giornate: 8 nodi nella prima prova e 7 in calo nella seconda. Le classi in gara oggi erano solo due, i laser Standard con i nostri Giovanni ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : bene Coccoluto nel Laser - Zennaro e Floridia in lotta nel Radial : Quarta giornata della Vela ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Oggi sono entrate in acqua soltanto le classi Laser, Standard maschile e Radial femminile, mentre è stata una giornata di riposo per ragazzi e ragazze del windsurf, che invece domani daranno il cambio ai colleghi. È stata una giornata positiva per Giovanni Coccoluto, che nelle due regate disputate ha ottenuto un quarto e un secondo posto. Due ottimi piazzamenti, che hanno ...

Giochi del Mediterraneo – Vela - tutti i risultati della terza giornata di regate : Si è disputata la terza giornata di regate ai Giochi del Mediterraneo, ecco tutti i risultati Ancora vento leggero sul campo di regata dei Giochi del Mediterraneo – Tarragona 2018 a Salou, sulla Costa Dorada spagnola, nella terza giornata di regate. Le quattro classi in competizione sono al passo con il programma e ieri anche gli RS:X femminili hanno potuto recuperare la prova persa nel primo giorno. Le azzurre del Laser Radial perdono ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : azzurri sempre in corsa per le medaglie. Matteo Evangelisti scatenato nell’RS : X! : Altra giornata positiva per i velisti azzurri a Tarragona, sede dei Giochi del Mediterraneo. Oggi sono state disputate due prove per tutte le classi, con l’RS:X femminile che ha ancora una regata in meno, che anche oggi non è stato possibile recuperare. Marco Gallo ha perso qualche posizione oggi nel Laser Standard, scivolando al settimo posto della classifica generale. Oggi l’azzurro ha ottenuto un ottavo e un dodicesimo posto ...

Vela – Giochi del Mediterraneo - il riassunto della giornata di regate a Salou : Altre due prove con vento leggero a Salou per la Vela protagonista alla XVIII edizione dei Giochi del Mediterraneo Altra giornata di regate ai Giochi del Mediterraneo – Tarragona 2018 nella sede velica di Salou, una decina di chilometri a sud della sede dell’evento che si tiene ogni quattro anni tra le Nazioni dell’area mediterranea. Tre delle quattro classi in gara sono in pari con il programma, gli RS:X femminili oggi non sono riusciti a ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : Mattia Camboni e Flavia Tartaglini in luce nella seconda giornata : Si è conclusa la seconda giornata di gare riservata alla Vela ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona, in Spagna: andiamo a scoprire come si sono comportati gli azzurri impegnati nelle varie classi. RS:X maschile Dopo la prima regata di ieri sono state tre le gare andate in scena quest’oggi: straordinaria doppietta italiana nella regata 2. Matteo Evangelisti ha preceduto Mattia Camboni. Lo stesso Camboni nella regata 3 ha dominato, ...

Giochi del Mediterraneo – Vela : ottima partenza per gli italiani nella prima giornata di regate : XVIII edizione dei Giochi del Mediterraneo: prima giornata di regate a Salou, sede velica della rassegna sportiva. Partono bene gli italiani a Tarragona 2018 Dopo l’iconica Cerimonia di Apertura di ieri sera, in cui Tarragona ha celebrato i 3622 atleti che rappresentano qui 26 Paesi dell’area Mediterranea, sono iniziate oggi le regate al porto di Salou, qualche chilometro a sud di Tarragona, sede velica dei Giochi del Mediterraneo 2018. Sono ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : partenza a razzo dell’Italia! Azzurri da podio in tutte le classi! : Sono iniziate oggi le regate di Vela a Tarragona, sede dei Giochi del Mediterraneo 2018. Ottima partenza da parte dei velisti italiani, che nella prima giornata hanno dimostrato di poter dire la loro per il podio finale. Il programma odierno, però, non è stato portato a termine: le gare sono cominciate in ritardo, motivo per cui le due prove finali, della classe RS:X, sono state cancellate. Italia in testa nel Laser Radial femminile. Silvia ...