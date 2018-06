Var Centro | il business 4 0 di Var Group punta al Centro Italia

Varese - Game Off - una giornata di giochi e modellismo in centro città : Binario 9 ¾ " Via Marconi Tutto il giorno giochi di prestigio, scuola di magia, spettacoli di magia GVG Gundam Tutto il giorno " modellismo, dimostrazioni e workshop di modellismo Gunpla Ocius " Via ...

Gay pride Varese - neonazisti di Do.Ra. tappezzano il centro di volantini omofobi : Varese si è risvegliata con il centro storico tappezzato di volantini omofobi, nel giorno in cui l’orgoglio gay sfilerà nella città per la manifestazione Onda pride, in programma nel pomeriggio di sabato anche in altre sette città italiane. “La legge naturale vi condanna all’estinzione”, recitano i quasi 60 manifesti firmati dalla Comunità dei Dodici Raggi (Do.Ra.), associazione neonazista vicina al movimento skinhead. A dare la notizia il ...

Calciomercato Inter - piano per arriVare a Dembélé : il centrocampista del Tottenham nel mirino : Un nome finito in cima alla lista delle preferenze per il centrocampo dell'Inter, quello di Mousa Dembélé. Profilo parecchio ricercato quello del belga del Tottenham, che piace a diversi altri club, ...

Centro Commerciale Aura Roma Valle Aurelia : indirizzo - negozi - orari di apertura e come arriVare : Nell’aprile 2018 ha aperto a Roma un nuovo Centro Commerciale e punto di aggregazione, in grado di coniugare alla perfezione shopping, intrattenimento e tempo libero: stiamo parlando del Centro Commerciale Aura di Valle Aurelia. La struttura sorge nel cuore della capitale e rappresenta la perfetta sintesi tra l’eleganza tipica delle Gallerie Capitoline alla funzionalità di un modernissimo polo Commerciale, ricco di negozi, punti di ...

Tra Ue - Russia e Usa/ Il baricentro da troVare per la nostra politica estera : In questi giorni si è molto discusso a proposito della politica economica del futuro governo e poco invece di politica estera, pur essendo i due capitoli strettamente legati fra loro. Conviene perciò riflettere sulle pur scarse note del programma di politica estera concordato fra Lega e 5Stelle. Riflettere ...

NOVarA : X PREMIO 'LA PERSONALITA' CHE HA FATTO CENTRO' : Una dozzina di nomi d'eccellenza, distintisi in vari campi - dalla sanità all'imprenditoria, dal volontariato allo sport, dalla cultura all'economia - a livello nazionale e nel mondo. L'Associazione ...

Incendio a Varallo, allarme in centro

Calciomercato Inter - il colpo a centrocampo potrebbe arriVare da Londra : i dettagli dell’affare : Inter in procinto di muovere i primi passi relativamente al Calciomercato, la società sa di dover rafforzare la rosa in vista dell’annata in Champions League Inter alle prese con il Calciomercato. Dopo aver raggiunto in maniera quasi rocambolesca la qualificazione in Champions League all’ultima giornata, adesso al club nerazzurro serve una notevole campagna di rafforzamento per dare a Spalletti una rosa all’altezza della ...

Badelj resta alla Fiorentina? / Il centrocampista in scadenza potrebbe rinnoVare il contratto con la viola : Badelj resta alla Fiorentina? Il centrocampista croato va in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo, ma potrebbe anche decidere di rimanere in viola firmando un rinnovo a sorpresa.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 00:15:00 GMT)

Brescia - neonato abbandonato in centro : si indaga per troVare i genitori : Brescia, neonato abbandonato in centro: si indaga per trovare i genitori Una residente ha visto per primo il passeggino e ha avvisato la polizia Continua a leggere L'articolo Brescia, neonato abbandonato in centro: si indaga per trovare i genitori proviene da NewsGo.

Varese - Roberto Cecchi : il festival Nature Urbane - la cultura al centro : Basti dire che nel mondo, tra il 1995 e il 2011, son nati 652 musei e tra questi ben 146 son sorti negli USA e ciò che colpisce ancor di più è che siano prevalentemente musei d'arte , 96, . Già negli ...

UniVar apre un nuovo centro di eccellenza tecnica a Milano : Informazioni su Univar Fondata nel 1924, Univar , NYSE: UNVR, distributore globale di sostanze chimiche ed ingredienti e fornitore di servizi a valore aggiunto, opera con fornitori leader nel mondo. ...

Salvini : «Governo di centrodestra - contiamo di troVare la maggioranza». Di Maio : no esecutivi tecnici Live tv : Terzo ciclo di consultazioni al Qurinale per cercare di sbloccare lo stallo sulla formazione del nuovo governo. Con l'arrivo al Colle della delegazione del Movimento 5 Stelle, hanno preso il via...

