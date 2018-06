VALERIA ROSSI La gente non parla è il suo inedito ma la giuria lo stronca!

VALERIA Rossi/ Criticata dalla giuria : "Non rientro nei loro canoni" (Ora o mai più) : Video, Valeria Rossi continua la sua corsa a Ora e mai più. Nel frattempo si racconta in un'intervista dove parla del clamoroso successo arrivato a inizi duemila. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 21:39:00 GMT)

VALERIA ROSSI/ Video : "Il successo di 'Tre parole' mi travolse" (Ora o mai più) : Video, VALERIA ROSSI continua la sua corsa a Ora e mai più. Nel frattempo si racconta in un'intervista dove parla del clamoroso successo arrivato a inizi duemila. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:31:00 GMT)

Orietta Berti/ La "peggior nemica" di VALERIA ROSSI (Ora o mai più) : A Ora o ai più Orietta Berti è stata criticata per aver "oscurato" la sua allieva Valeria Rossi durante le esibizioni, ma tra le due cantanti è nata una bellissima amicizia.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 09:12:00 GMT)

Ora o mai più terza puntata 22 giugno 2018 diretta : VALERIA ROSSI - Sono bugiarda : [live_placement]Ora o mai più terza puntata 22 giugno 2018: anticipazioniprosegui la letturaOra o mai più terza puntata 22 giugno 2018 diretta: Valeria Rossi - Sono bugiarda pubblicato su TVBlog.it 22 giugno 2018 23:33.

VALERIA Rossi/ Non convince i giudici : pioggia di voti bassi per la pupilla di Orietta Berti (Ora o mai più) : Valeria Rossi si rimette in gioco nel talent show di Rai Uno: ancora problemi e difetti da limare, ma il rapporto col coach Orietta Berti è in crescita (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 23:30:00 GMT)

Ora o mai più terza puntata 22 giugno 2018 diretta : VALERIA ROSSI - Orietta Berti in Via dei ciclamini : [live_placement]Ora o mai più terza puntata 22 giugno 2018: anticipazioniprosegui la letturaOra o mai più terza puntata 22 giugno 2018 diretta: Valeria Rossi - Orietta Berti in Via dei ciclamini pubblicato su TVBlog.it 22 giugno 2018 22:13.

VALERIA ROSSI/ "Orietta Berti? Per me è un patrimonio - un monumento nazionale" (Ora o mai più) : VALERIA ROSSI si rimette in gioco nel talent show di Rai Uno: ancora problemi e difetti da limare, ma il rapporto col coach Orietta Berti è in crescita (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:10:00 GMT)

Orietta Berti/ Coach di VALERIA ROSSI : "Dopo cinquantadue anni di carriera sono ancora qui" (Ora o mai più) : Orietta Berti tornerà questa sera su Rai Uno per il terzo appuntamento di Ora o mai più. Coach di Valeria Rossi, dovrà cercare di risalire dall'ultima posizione conquistata nel corso di...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:43:00 GMT)

VALERIA Rossi/ Classifica da scalare - ma che feeling con Orietta Berti! (Ora o mai più) : Valeria Rossi si rimette in gioco nel talent show di Rai Uno: ancora problemi e difetti da limare, ma il rapporto col coach Orietta Berti è in crescita (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 08:36:00 GMT)

VALERIA Rossi/ Canta "La notte" ma non convince Marcella Bella : "Non è stata precisa" (Ora o mai più) : Valeria Rossi, da Tre parole al talent show la Cantante riuscirà la risalita grazie al talent show al fianco del suo nuovo coach Orietta Berti? Appuntamento su Rai Uno (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 23:52:00 GMT)

ORA O MAI PIÙ - RAI 1/ Seconda puntata e classifica : VALERIA ROSSI e Orietta Berti stupiscono la giuria : Ora o mai più, anticipazioni del 15 giugno: classifica e eliminato della Seconda puntata. Francesca Alotta al posto di Donatella Milani costretta ad abbandonare il programma.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:35:00 GMT)

VALERIA ROSSI/ Nuovo duetto con Orietta Berti : giudici divisi a metà! (Ora o mai più) : VALERIA ROSSI, da Tre parole al talent show la cantante riuscirà la risalita grazie al talent show al fianco del suo Nuovo coach Orietta Berti? Appuntamento su Rai Uno (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:33:00 GMT)

VALERIA ROSSI a Blogo : "Orietta Berti è come l'Altare della Patria! A Ora o mai più - nessuna rivalità - almeno per adesso!" : Valeria Rossi, la cantautrice nota per il tormentone Tre Parole, è una delle concorrenti di Ora o mai più, il varietà musicale di Rai 1 condotto da Amadeus.TvBlog ha intervistato la cantautrice romana a poche ore dalla messa in onda della seconda puntata. Per quanto riguarda i "maestri", invece, ricordiamo che Valeria Rossi è stata abbinata a Orietta Berti.prosegui la letturaValeria Rossi a Blogo: "Orietta Berti è come l'Altare della ...

Orietta Berti/ La cantante ruba la scena a VALERIA Rossi? (Ora o mai più) : Questa sera su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento con Ora o Mai più. Orietta Berti torna nei panni di coach per guidare Valeria Rossi verso la vittoria finale.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 11:17:00 GMT)