Valentino Rossi o Barbara d’Urso | a chi dareste un passaggio in auto? La classifica di

MotoGP - GP Assen circuito dei bei ricordi e della verità per Valentino Rossi : Le parole dei piloti ci danno la percezione di come Assen possa essere un passaggio essenziale di questo Mondiale . Principalmente per Rossi perché se è vero che su questa pista ha scritto le pagine ...

Valentino Rossi - GP Olanda 2018 : “Corro su una delle mie piste preferite - spero che la moto sia competitiva” : Valentino Rossi è tranquillo ma non si sbilancia, nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Olanda 2018 (clicca qui per programma e tv) della motoGP ad Assen. Il “Dottore” sa perfettamente che la sua M1 non è ancora al livello che vorrebbe, ed anche gli ultimi test di Barcellona, a quanto pare, non hanno sortito grosse novità. “Sinceramente non ho visto grandi ...

MotoGp - Valentino Rossi sfiduciato dopo gli ultimi test : “non ci sono stati miglioramenti che possano farci vincere ad Assen” : Scatta il week-end di Assen, Valentino Rossi esprime le proprie considerazioni in vista della gara sul circuito olandese sottolineando di voler lottare almeno per il podio Archiviato il Gp di Barcellona, il circus della MotoGp si sposta ad Assen, dove esattamente un anno fa la Yamaha conquistava la sua ultima vittoria con Valentino Rossi. Jorge Lorenzo riparte dalle due vittorie consecutive ottenute nelle ultime due gare, mentre i suoi ...

MotoGp - Marc Marquez su Valentino Rossi / "Quello che fa a trentanove anni sarà difficile da ripetere" : MotoGp, Marc Marquez su Valentino Rossi: il pilota spagnolo a sorprese si sofferma sul campione italiano e avversario di una vita, complimentandosi con lui per le cose fatte fino ad ora.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:25:00 GMT)

MotoGp Honda - Marquez : «Valentino Rossi è ammirevole» : ROMA - Parole di elogio per Valentino Rossi che a 39 anni è in seconda posizione nella classifica della MotoGp. Niente di strano, ma fanno notizia se escono dalla bocca del grande rivale, Marc Marquez:...

MotoGP 2018 - Marc Marquez a Marca : 'Quello che fa Valentino Rossi a 39 anni è irripetibile' : Domenica alle 14 scatta il Gran Premio d'Olanda , gara in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP HD, , ottavo appuntamento della stagione. Intervistato da Marca, il campione del mondo uscente parla di Valentino: "Essere paragonato a lui è incredibile. Difficilmente si potrà ripetere ciò che sta facendo lui a 39 anni"--A caccia del quinto titolo su sei stagioni di MotoGP, Marc Marquez nella settimana del GP d'Olanda torna a parlare di uno dei suoi ...

MotoGp – Marquez - l’arrivo di Lorenzo in Honda e quei paragoni con Rossi : “Valentino? Un punto di riferimento” : Marc Marquez e quelle parole di elogio nei confronti di Valentino Rossi che lasciano sorpresi: lo spagnolo della Honda continua ad avere come punto di riferimento il Dottore-- I piloti della MotoGp tornano protagonisti dopo una settimana di stop. Oggi la conferenza stampa di Assen darà il via al weekend del Gp d’Olanda, in attesa di accendere i motori, domani mattina, per la prima sessione di prove libere. Si prospetta uno spettacolo ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : la “Cattedrale del Motociclismo” attende Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso. Marquez e Lorenzo i favoriti? : E’ tempo di Assen (Olanda), la “Cattedrale del Motociclismo” aspetta i centauri più veloci del mondo pronti ad esibirsi dove il coraggio conta maggiormente e una staccata non è mai troppo azzardata. Nel luogo in cui solo i migliori hanno vinto e conseguito la loro “Laurea” con oggetto “Velocità ed ambizione“, il Circus delle due ruote torna a bussare alle porte degli appassionati per regalare emozioni. ...

MotoGP Olanda - Valentino Rossi : 'Sono molto competitivo ad Assen' : La Yamaha si presenta al TT Circuit 12 mesi dopo la sua ultima gara in MotoGP. Un digiuno lunghissimo, 17 gare consecutive. Per trovare una striscia peggiore , 18 GP, bisogna andare alle ultime due ...

Valentino Rossi - GP Olanda 2018 : “La vittoria di Assen? Bei ricordi. Qui sempre competitivi - non sai cosa può succedere…” : L’ultimo successo della Yamaha nel Mondiale MotoGP risale a un anno fa quando Valentino Rossi riuscì a trionfare ad Assen con una delle sue proverbiali prestazioni. Il Dottore si impose con grande autorevolezza all’Università del motociclismo, uno dei suoi tracciati preferiti dove ha sempre fatto la differenza mettendo in pista tutta la sua classe. Alla vigilia del GP di Olanda 2018, il centauro di Tavullia si trova secondo in ...

MotoGP - GP Olanda. Ad Assen un Valentino Rossi da 10 : Il TT Assen è storicamente uno dei regni di Valentino Rossi: 10 vittorie sul circuito olandese per il Dottore, l'ultima l'anno scorso, mentre nel 2016 cadde quando era in testa. 7 dei suoi 8 successi ...

Moto Gp - Valentino Rossi : 'Assen pista fantastica che mi dà grandi emozioni' : 'Ci stiamo preparando per Assen dove lo scorso anno ho vinto e questo mi dà grandi emozioni. Da una parte vuol dire che io e la Yamaha è da tanto tempo che non vinciamo, e su questo dobbiamo lavorare ...