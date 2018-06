Usa | Trump cerca sostituto per Kelly | spunta lista papabili

Commercio - Usa via dal Wto Trump studia il coup de theatre Corporate America : top e flop : Donald Trump continua a cavalcare il tema del ritorno al protezionismo ed è tentato dal far uscire gli Usa dal Wto, “progettato dal resto del mondo per svilire gli Stati Uniti” secondo il presidente Americano. La realtà è un po’ diversa: negli ultimi 25 anni gli Usa pur restando il primo importatore al mondo sono diventati il secondo esportatore, vedendo crescere l’importanza delle esportazioni per ...

Commercio - Usa via dal Wto Trump studia il coup de theatre Ecco chi perde fra Corporate America : Donald Trump continua a cavalcare il tema del ritorno al protezionismo ed è tentato dal far uscire gli Usa dal Wto, “progettato dal resto del mondo per svilire gli Stati Uniti” secondo il presidente Americano. La realtà è un po’ diversa: negli ultimi 25 anni gli Usa pur restando il primo importatore al mondo sono diventati il secondo esportatore, vedendo crescere l’importanza delle esportazioni per ...

SUsan Sarandon arrestata nella marcia contro Trump : “Continuo a lottare”, Susan Sarandon dopo il rilascio non si è certo preoccupata troppo e ha immediatamente twittato la sua intenzione di non arrendersi: l’attrice infatti era tra le 575 donne fermate a Washington per la marcia tutta al femminile contro le politiche sull’immigrazione del presidente americano. Arrested. Stay strong. Keep fighting. #WomenDisobey — Susan Sarandon (@SusanSarandon) 28 giugno 2018 Uno degli ...

Washington Post - “Trump disse a Macron di uscire dall’Ue”/ Juncker : “Usa vuole dividere l’Europa” : Washington Post, scoop media Usa: "Trump suggerì a Macron di abbandonare l'Ue per poter commerciare meglio". Ultime notizie: Juncker, "tempo che Stati Uniti vogliano dividere l'Europa"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:18:00 GMT)

Trump vuole Usa fuori dal Wto : mercati scossi : La sola idea che la prima economia mondiale possa dire addio al WTO ha portato a una interruzione della corsa dei listini azionari, con i future sull' indice S&P 500 che si sono indeboliti , vedi ...

Migranti - l’attrice SUsan Sarandon arrestata a Washington durante proteste contro le politiche di Trump : L’attrice Susan Sarandon è stata arrestata a Washington durante una protesta contro le politiche sull’immigrazione di Donald Trump. Assieme ad altre 500 donne, la premio oscar per Dead Man Walking si è schierata contro la decisione di separare circa 2mila bambini dai propri genitori dopo aver attraverso la frontiera a sud degli Stati Uniti. “Sono stata arrestata. Resto forte. Continuo a lottare”, ha scritto su Twitter ...

Usa - Melania Trump contestata a Phoenix. La first lady nella struttura per bimbi migranti : “Non è la benvenuta” : Melania Trump vola in Arizona per visitare un’altra struttura che ospita minori entrati illegalmente nel paese. Dopo il viaggio in Texas, avvenuto la scorsa settimana, la first lady è atterrata a Tucson. Stavolta, come notano i cronisti al seguito della moglie del presidente, nessun messaggio ‘ambiguo’ sulla giacca: la scorsa settimana, Melania ha fatto discutere per la scelta di indossare un parka con la scritta ‘A me non ...

Trump : 'Ue creata per trarre vantaggio da Usa. Non lo permetterò' : E deve rispondere a tutte le azioni di chiara natura protezionistica, comprese quelle che mettono in discussione la politica agricola comune'. Ricevi aggiornamenti su Protezionismo Lasciaci la tua e-...

