Usa | strage redazione; autore incriminato con 5 capi d' accusa

Strage a giornale Usa è stata vendetta di un 38enne di Annapolis : Strage a giornale Usa è stata vendetta di un 38enne di Annapolis Strage a giornale Usa è stata vendetta di un 38enne di Annapolis Continua a leggere L'articolo Strage a giornale Usa è stata vendetta di un 38enne di Annapolis proviene da NewsGo.

Strage di Bologna - Fioravanti contro l’ex pm Nunziata : “Ci disse di accUsare due morti”. Bolognesi : “Sono ritorsioni” : Si è scagliato contro il pubblico ministero che per primo si occupò della Strage di Bologna. Un massacro per il quale è stato condannato ma per cui si considera ancora oggi innocente. Valerio Fioravanti ha concluso oggi la sua testimonianza al processo in corso sull’eccidio che il 2 agosto del 1980 uccise 85 persone ferendone otre duecento. L’unico imputato è Gilberto Cavallini, accusato di concorso nell’eccidio per il quale ...

Strage di Bologna - le indagini della procura generale : “Dagli Usa soldi a Gelli. Che poi finanziava Cavallini” : C’era un filone di denaro che arrivava dagli Stati Uniti e finiva su un conto svizzero di Licio Gelli. E da lì passava nelle disponibilità di Gilberto Cavallini, ma anche a gruppi eversivi della destra veneta. È la scoperta fatta dalla procura generale di Bologna guidata da Ignazio De Francisci, che indaga sui mandanti e finanziatori della Strage della stazione del 2 agosto del 1980. A raccontarlo è l’edizione locale di Repubblica: ...

Strage di Ustica - un altro marinaio ammette : “Quella sera caccia Usa hanno lanciato missili” : Mentre i pm italiani sono pronti a partire in Usa per ascoltare l'ex marinaio della portaerei Uss Saratoga che aveva parlato di due mig abbattuti da caccia statunitensi la sera della tragedia del Dc9 Italia, un altro militare statunitense conferma che in quelle ore dalla nave partirono caccia armati che fecero ritorno senza armamenti.Continua a leggere

Sparatoria in scuola Usa - prof eroe ha evitato una strage : Sparatoria in scuola Usa, prof eroe ha evitato una strage Sparatoria in scuola Usa, prof eroe ha evitato una strage Continua a leggere L'articolo Sparatoria in scuola Usa, prof eroe ha evitato una strage proviene da NewsGo.

Sparatoria in scuola Usa - prof eroe ha evitato una strage : Gli studenti della scuola media di Noblesville, in Indiana, hanno affermato che uno dei loro insegnanti con il suo intervento ha sventato una tragedia quando un altro degli studenti ha aperto il fuoco.

Usa - erano sopravvissuti alla strage di Charlottesville : ora si sono sposati : Usa, erano sopravvissuti alla strage di Charlottesville: ora si sono sposati Marcus Martin e Marissa Blair si sono innamorati quel giorno, quando lui l’ha salvata dalla follia di un suprematista bianco Continua a leggere L'articolo Usa, erano sopravvissuti alla strage di Charlottesville: ora si sono sposati proviene da NewsGo.

Giovanni Falcone - il buco nelle agende elettroniche e il mistero del viaggio negli Usa : tutti i rebus 26 anni dopo la strage : Nel ventiseiesimo anniversario della strage di Capaci pubblichiamo un estratto de I Diari di Falcone di Edoardo Montolli edito da Chiarelettere. L’autore ha studiato per otto anni le agende elettroniche del giudice, entrate e uscite troppo rapidamente dai processi sulla strage di Capaci, nonostante le richieste di approfondimento dei due consulenti che se ne occuparono, le cui perizie furono depositate nel 1992. Sono l’ingegnere Luciano Petrini ...

Usa : strage al liceo in Texas. Studente spara - 10 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - ex studente spara in una scuola : poliziotto sventa la strage : Nessun altro è rimasto ferito. Ora l'ex studente è ricoverato in ospedale, con feriti non gravi. Ancora ignoto il motivo del suo gesto

Usa - studente espulso spara a scuola durante cerimonia per i diplomi : agente evita strage : Il 19enne ha aperto il fuoco nei locali della palestra della Dixon High School dove erano in corso le prove della cerimonia per i diplomi. È stato affrontato da un agente di polizia in servizio che gli ha sparato e lo ha ferito in maniera non grave.Continua a leggere

Usa - studente espulso spara a scuola durante cerimonia per i diplomi : agente evita strage : Usa, studente espulso spara a scuola durante cerimonia per i diplomi: agente evita strage Il 19enne ha aperto il fuoco nei locali della palestra della Dixon High School dove erano in corso le prove della cerimonia per i diplomi. È stato affrontato da un agente di polizia in servizio che gli ha sparato e lo […] L'articolo Usa, studente espulso spara a scuola durante cerimonia per i diplomi: agente evita strage proviene da NewsGo.

Usa - ex studente spara in una scuola : poliziotto sventa strage : strage sventata in una scuola superiore a Dixon, a circa 160 km a ovest di Chicago, Illinois, dove un poliziotto ha ferito un ex studente che aveva aperto il fuoco. Il giovane, che era stato espulso ...

Usa - ex studente spara in una scuola : poliziotto sventa strage : Usa, ex studente spara in una scuola: poliziotto sventa strage Usa, ex studente spara in una scuola: poliziotto sventa strage Continua a leggere L'articolo Usa, ex studente spara in una scuola: poliziotto sventa strage proviene da NewsGo.