Usa | sparatoria nella redazione del Capital Gazette in Maryland Ultime notizie | ecco chi

Usa - SPARATORIA IN UN GIORNALE NEL MARYLAND/ Ultime notizie 5 morti - il terrore fra i sopravvissuti : Usa, SPARATORIA in una redazione del MARYLAND: 5 morti. Video Ultime notizie, attentato alla redazione del Capital Gazzette: ipotesi terrorismo, arrestato un sospetto(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:41:00 GMT)

Sparatoria in Maryland - killer aveva perso caUsa contro il giornale - : L'autore della strage nella redazione del Capital Gazette ad Annapolis è stato identificato: Jarrod Ramos, 38enne, arrestato ieri, aveva denunciato il quotidiano per diffamazione per un articolo che ...

Usa.Polizia : sparatoria "attacco mirato" : 02.57 "E' stato un attacco mirato al Capitol Gazette" di Annapolis: lo ha detto il capo ad interim della polizia locale, Krampf, in una conferenza stampa di aggiornamento sulla sparatoria al giornale locale della capitale del Maryland. Prima della sparatoria erano state mandate minacce attraverso i social media al giornale, ha detto ancora Krampf, aggiungendo che gli investigatori stanno lavorando per identificare a chi appartiene l'account da ...

Usa - sparatoria in giornale nel Marylan : almeno 5 morti. Media : “Preso sospetto”. Reporter : “Sentivo killer ricaricare l’arma” : sparatoria nella sede di un giornale ad Annapolis, in Maryland, non lontano da Washington. La polizia parla di almeno cinque morti tra le persone colpite e diversi feriti. Stando alle prime indicazioni, la sparatoria ha avuto luogo nella redazione del Capital Gazette, un’importante pubblicazione locale fondata nel 1884 e di proprietà dello stesso gruppo che pubblica il Baltimore Sun, il giornale che per primo ha dato la notizia.Lo sceriffo della ...

