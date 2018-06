Usa | polizia in sedi media a New York dopo sparatoria nel Maryland

Usa.Polizia : sparatoria "attacco mirato" : 02.57 "E' stato un attacco mirato al Capitol Gazette" di Annapolis: lo ha detto il capo ad interim della polizia locale, Krampf, in una conferenza stampa di aggiornamento sulla sparatoria al giornale locale della capitale del Maryland. Prima della sparatoria erano state mandate minacce attraverso i social media al giornale, ha detto ancora Krampf, aggiungendo che gli investigatori stanno lavorando per identificare a chi appartiene l'account da ...

L’ONU ha accUsato la polizia del Venezuela di centinaia di omicidi : Con operazioni nelle periferie delle città che servivano al governo per dimostrare presunti risultati nella lotta al crimine The post L’ONU ha accusato la polizia del Venezuela di centinaia di omicidi appeared first on Il Post.

Usa - la polizia uccide un afroamericano di 17 anni. Proteste a Pittsburgh : “Era disarmato - colpito alle spalle” : Un altro giovane afroamericano disarmato è stato ucciso dalla polizia. Questa volta è successo a Pittsburgh, in Pennsylvania. Il 17enne Antwon Rose Jr era a bordo di un’auto che gli agenti hanno fermato martedì durante un controllo, in seguito ad una sparatoria avvenuta in un altro punto della città pochi minuti prima. La polizia ha riferito che il teenager è fuggito dalla vettura e in un video diffuso online si vede il giovane che corre di ...