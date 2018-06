Uruguay | Tabarez | ' ' Concentrati su tutto il Portogallo | non solo Cristiano Ronaldo

Mondiali 2018 Russia - Uruguay-Portogallo. Tabarez : 'Loro non sono solo CR7'. Suarez : 'Si scrive la storia' : Non solo CR7 Per tutti il Portogallo è soprattutto Cristiano Ronaldo, non è della stessa opinione Tabarez: "Cristiano Ronaldo è nell'elite degli attaccanti nel mondo, ma non credo che giocheremo solo ...

VIDEO/ Uruguay Arabia Saudita (1-0) : highlights e gol. Tabarez : non siamo super favoriti ma... (Mondiali 2018) : VIDEO Uruguay Arabia Saudita (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. La Celeste soffre ma vince grazie a Luis Suarez, e si qualifica agli ottavi(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 09:40:00 GMT)

Uruguay-Arabia Saudita 1-0 - Suarez si sblocca e Tabarez si qualifica agli ottavi : TORINO - Pragmatico, non certamente bello. L'Uruguay timbra il pass per gli ottavi del Mondiale domando l'Arabia Saudita con un 1-0 striminzito che non fuga certo i dubbi che si erano annidati sulla ...

Uruguay-Arabia Saudita 1-0 - zampata di Suarez e Tabarez vola agli ottavi : ROMA - Pragmatismo allo stato puro. Come già successo contro l'Egitto, l'Uruguay non spreca fuochi d'artificio per confezionare la vittoria: basta una zampata di Suarez per domare l'Arabia Saudita e ...

Uruguay : Tabarez si affida ai veterani della squadra per la prossima partita del Mondiale : MONDIALI 2018- Dopo la vittoria di misura con l’Egitto, domani sera l’Uruguay può prenotare un posto negli ottavi battendo l’Araba Saudita. Oscar Tabarez non vuole farsi sfuggire l’occasione e, pur senza fare nomi, ha lasciato intendere che apporterà un paio di modifiche alla formazione, affidandosi a giocatori esperti, per superare le difficoltà di manovra mostrate a centrocampo. L’allenamento mattutino nella ...

Tabarez più forte della malattia - l'esultanza del ct dell'Uruguay commuove il mondo : Che emozioni regalano i mondiali di calcio! L'eterno Oscar Washington Tabarez, allenatore della nazionale uruguagia (e leggenda vivente) non ha voluto abbandonare la guida della nazionale, nonostante le sofferenze dovute alla...

Mondiali 2018 Russia - Uruguay-Egitto : Tabarez 'dimentica' la malattia ed esulta senza stampelle : Rappresenta il più grande segno di continuità in questo Mondiale. È il trait d'union tra il calcio di una volta e quello di oggi, la sintesi perfetta tra la garra sudamericana e la visione tecnico-...

La "garra" di Tabarez per guidare l'Uruguay dalla sedia a rotelle : In apparenza, un personaggio forbito e pacato come Oscar Washington Tabarez è lontano anni luce dalla tipica garra sudamericana, di cui il suo Uruguay rappresenta uno degli esponenti più noti a ...

Russia 2018 - i convocati dell'Uruguay di Tabarez : tanti 'italiani' insieme a Cavani e Suarez : Oscar Tabarez ha comunicato la lista dei convocati dell'Uruguay per il Mondiale in Russia. Poche le sorprese nelle scelte del ct che non ha voluto stravolgere più di tanto il gruppo portato quattro ...