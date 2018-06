Mondiali 2018 - tabellone ottavi di finale. Uruguay-Portogallo e Francia-Argentina da brivido - rischio Brasile. Autostrada Spagna? : Si è conclusa la fase a gironi ai Mondiali 2018 di calcio che ora entrano nel vivo con la disputa della fase a gironi. Si incomincia con gli ottavi di finale, subito dentro o fuori per le 16 squadre impegnate che si sfideranno in avvincenti scontri diretti con l’obiettivo di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata. Il tabellone sembra essere sbilanciato: da una parte ci sono infatti tutte le big, dall’altra tante ...

Uruguay-Portogallo - le probabili formazioni : ottavi di finale Mondiali 2018. Cavani-Suarez contro Cristiano Ronaldo - possibili fuochi d’artificio in attacco : Sarà, alle ore 20 di domani sera, la seconda sfida del giorno relativa agli ottavi di finale dei Mondiali 2018: parliamo di Uruguay-Portogallo, lo scontro tra i primi Campioni del Mondo della storia e gli attuali Campioni d’Europa. L’Uruguay è arrivato agli ottavi vincendo tutte le tre partite del gruppo A, mentre il Portogallo ha vinto contro la Tunisia e pareggiato contro Spagna (3-3) e Iran (1-1). L’Uruguay arriva alla fase ...

Uruguay-Portogallo - Mondiali 2018 : data - programma e orario. Su che canale vedere in tv l’ottavo di finale : Archiviata la prima fase, via all’eliminazione diretta: l’Uruguay ha vinto il Girone A dei Mondiali di calcio di Russia 2018. I sudamericani dopo aver superato per 1-0 Egitto ed Arabia Saudita, hanno battuto per 3-0 i padroni di casa, e si presentano alla seconda fase senza aver subito neppure un gol nei primi 270′. L’avversaria uscita dal Girone B è il Portogallo, che ha chiuso al secondo posto per un minor numero di gol ...

Mondiali Russia 2018 - il Portogallo di Ronaldo già al lavoro : si avvicina la sfida con l’Uruguay [GALLERY] : La Nazionale portoghese è al lavoro per preparare l’ottavo di finale contro l’Uruguay, Ronaldo e compagni sudano nel ritiro di Kratovo Superato il girone B al secondo posto dietro la Spagna, il Portogallo si prepara adesso alla sfida degli ottavi di finale che metterà di fronte Ronaldo e compagni all’Uruguay. Allenamenti intensi e tanta fatica, la selezione iberica lavora con determinazione agli ordini di Fernando ...

Classifiche Mondiali 2018 : i risultati delle partite. Uruguay primo nel Gruppo A davanti alla Russia - la Spagna beffa il Portogallo : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Mondiali : 2-2 col Marocco - Spagna agli ottavi da prima. 1-1 con Iran - Portogalloi con Uruguay : Spagna e Marocco 2-2 in una partita delle terza giornata del gruppo B, giocata a Kalingrad. In virtù di questo risultato e della concomitante pareggio tra Portogallo e Iran, la Roja passa agli ottavi, ...

Mondiali Russia 2018 : Portogallo-Iran 1-1 - CR7 ritorna tra gli umani - passa anche la Spagna. Uruguay e Russia gli ottavi : Portogallo-Iran- Tante sorprese, tanti colpi di scena fino all’ultimo secondo. L‘Uruguay passa come primo nel girone, Russia secondo. Sorpresa nel match tra Portogallo e Iran. Finisce 1-1, Quaresma illude il Portogallo, Iran mai domo, trova il pari su calcio di rigore e spaventa il Portogallo fino al 96′. Iran fuori. Portogallo secondo nel girone, Cr7 […] L'articolo Mondiali Russia 2018: Portogallo-Iran 1-1, CR7 ritorna ...

Mondiali 2018 - Uruguay-Portogallo e Spagna-Russia agli ottavi : L'errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo e il gol in extremis di Iago Aspas regalano alla Spagna il primo posto nel girone B L'articolo Mondiali 2018, Uruguay-Portogallo e Spagna-Russia agli ottavi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Uruguay-Portogallo - Ottavi Mondiali 2018 : data - programma - orario e tv. Su che canale vederla : L’Uruguay ha vinto il Girone A dei Mondiali di calcio di Russia 2018: i sudamericani dopo aver superato per 1-0 Egitto ed Arabia Saudita, hanno battuto per 3-0 i padroni di casa, e si presentano alla fase ad eliminazione diretta senza aver subito neppure un gol nei primi 270′. L’avversaria uscita dal Girone B è il Portogallo, che ha chiuso al secondo posto per un minor numero di gol segnati rispetto alla Spagna: i lusitani ...

Portogallo - sfuma il primato agli ottavi trova l’Uruguay La Spagna incrocia la Russia : Un’autentica Trivela dell’ex interista porta agli ottavi la sofferente squadra di Queiroz, ma che pericolo nel finale. Il Portogallo affronterà l’Uruguay a Sochi il 30 giugno

Portogallo qualificato agli ottavi/ Mondiali 2018 : 1-1 soffertissimo - giocherà contro l'Uruguay! : Il Portogallo si qualifica agli ottavi di finale: contro l'Iran arriva un 1-1 che però è sufficiente per il secondo posto nel gruppo B, alle spalle della Spagna. Prossima sfida con l'Uruguay(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 21:57:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - le formazioni : Uruguay-Russia - Ar. Saudita-Egitto - Iran-Portogallo e Spagna-Marocco : URUGUAY-Russia- Primo giorno di verdetti. Oggi in campo per decidere la qualificazione agli ottavi di finale e i primati nei rispettivi gironi. Uruguay e Russia si giocano il primato, nulla da dire la sfida tra Ar.Saudita ed Egitto. Iran-Portogallo, con Iraniani ancora in corsa qualificazione. Spagna-Marocco potenzialmente a senso unico con la compagine marocchina già […] L'articolo Mondiali Russia 2018, le formazioni: Uruguay-Russia, Ar. ...

Tre 1-0 nella giornata calcistica Mondiale di oggi : vincono Uruguay - Spagna e Portogallo : La giornata calcistica di oggi ha visto l’Uruguay qualificarsi matematicamente agli ottavi di finale della Coppa del Mondo insieme alla Russia, qualificatasi invece ieri vincendo per 3-1 contro l’Egitto. I sudamericani hanno sconfitto l’Arabia Saudita con una vittoria di misura per 1-0: decide la stella del Barcellona Luis Suarez. Russia e Uruguay si scontreranno lunedì 25 Giugno alle 16 in una partita che vale il primato nel Girone A, ...