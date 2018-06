Uomini e Donne | Selvaggia Roma e la rivincita su Sara Affi Fella

Uomini e donne - Nicola Panico contro Luigi Mastroianni : "Ha parlato in pubblico dell'intimità di Sara - un uomo non lo fa" : In un'intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine, Nicola Panico torna a parlare dell'ex fidanzata Sara Affi Fella ma anche di Luigi Mastroianni, il corteggiatore che la tronista ha scelto e con il quale la relazione è già finita. Ecco le parole dell'ex fidanzato storico di Sara (i due parteciparono la scorsa estate a Temptation Island):Ho seguito parte della sua avventura a Uomini e donne e, con tutta onestà, ti dico che se ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Giorgio Manetti tornano insieme? Parla Maria De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti torneranno insieme? Maria De Filippi dice la sua al settimanale In Famiglia...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:33:00 GMT)

Uomini e donne - Alex Migliorini : ‘Alessandro D’Amico mi ha deluso’ : “Mi ha deluso e, adesso come adesso, non riuscirei mai ad avere nessun tipo di rapporto con lui. L’ho anche bloccato su Instagram. Abbiamo vite diverse e separate”. Alex Migliorini racconta in un’intervista a Uomini e donne magazine che cosa è successo dopo la rottura con Alessandro D’Amico, scelto nello studio del dating show di Canale 5. I due si sono lasciati in primavera per volere di Alessandro, che si era ...

Gossip/ Uomini e Donne : tra i nuovi possibili tronisti anche Lorenzo e Nicolò : Cresce la curiosita' tra il pubblico di Uomini e Donne circa i nomi dei prossimi tronisti che vedremo mettersi in gioco nel popolare programma pomeridiano di Maria De Filippi a partire dal mese di settembre. La trasmissione, confermatissima nel palinsesto di Canale 5, [VIDEO] dara' la possibilita' a nuovi tronisti di mettersi alla ricerca del vero amore e dalle indiscrezioni che circolano in queste ultime settimane, non si esclude che in studio ...

B.J. King : 'Gli Uomini non condivideranno mai i montepremi con le donne' : Nei primi mesi dell'era Open, Billie Jean King e le altre donne affrontarono una battaglia per essere accettate, crendendo che il mondo del tennis volesse liberarsi di loro: 'E' stato davvero un ...

Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi : l'appello del pubblico alla redazione (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi nuovi tronisti a settembre? Parte l'appello del pubblico di Canale 5(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Giorgio Manetti tornano insieme? Parla Maria De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti torneranno insieme? Maria De Filippi dice la sua al settimanale In Famiglia...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Carla Velli : "Francesco Arca? Eravamo molto diversi. Il no di Cristiano Angelucci me l'aspettavo" : Tra i volti delle edizioni passate di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 una volta terminata la pausa estiva, troviamo Carla Velli, ex corteggiatrice di Francesco Arca, oggi attore affermato, ed ex tronista.Carla Velli prese parte anche alla quarta edizione de La Fattoria, reality show andato in onda su Canale 5 nel 2009. prosegui la letturaUomini e Donne, Carla Velli: "Francesco ...

Uomini e Donne - Alex Migliorini : "Alessandro D’Amico? L'ho deluso e l'ho anche bloccato su Instagram" : Il trono gay di Uomini e Donne, per ora, non si è rivelato particolarmente fortunato. Dopo la turbolenta storia tra Claudio Sona e Mario Serpa, infatti, anche Alex Migliorini, il secondo tronista gay nella storia del programma condotto da Maria De Filippi, è uscito a pezzi dalla relazione con l'ex corteggiatore Alessandro D'Amico.Alex, intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, non ha nascosto di aver sofferto davvero molto a ...

Uomini e Donne : è nato il primo figlio di Sharon Bergonzi : Molti fans di Uomini e Donne [VIDEO] saranno felici di sapere che una dell'ex corteggiatrici più amate di sempre è diventata mamma per la prima volta: Sharon Bergonzi. Oggi, infatti, il marito di quest'ultima ha comunicato sui social la bellissima notizia tramite una foto ed un commento, dopo che per mesi la coppia aveva condiviso con i propri followers i progressi della gravidanza della Bergonzi. Sono state tantissime, infatti, le foto postate ...

Uomini e Donne : è nato il primo figlio di Sharon Bergonzi : Molti fans di Uomini e Donne saranno felici di sapere che una dell'ex corteggiatrici più amate di sempre è diventata mamma per la prima volta: Sharon Bergonzi. Oggi, infatti, il marito di quest'ultima ha comunicato sui social la bellissima notizia tramite una foto ed un commento, dopo che per mesi la coppia aveva condiviso con i propri followers i progressi della gravidanza della Bergonzi. Sono state tantissime, infatti, le foto postate da ...

Uomini E DONNE/ Foto - Tina Cipollari : vacanza ad Ibiza? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani non si arrende e si prepara a riconquistare Giorgio Manetti: estate "bollente" per la dama... (Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 20:38:00 GMT)

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi svela i suoi nuovi progetti : Lorenzo Riccardi rivela il suo più grande sogno dopo Uomini e Donne Nella passata edizione del Trono Classico di Uomini e Donne, inutile negarlo, Lorenzo Riccardi è stato uno dei protagonisti più chiacchierati dai telespettatori. Difatti il giovane ex corteggiatore si è fatto subito notare dalle due troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati per la sua personalità decisamente fuori dagli schemi. Le due troniste per mesi se lo sono conteso, ma ...

Uomini e Donne - tutta la verità di Luigi : "Io e Sara non abbiamo mai dormito insieme - storia mai inziata". La replica di Sara : L'ex corteggiatore, intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, confessa i giorni dopo la scelta trascorsi con l'ex tronista: "Sempre distante, non le importava nulla di me come non le importava nulla di Lorenzo"