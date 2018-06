Un' ora per sbarcare dall' aereo | disabile veronese chiama la polizia

ora o mai più - ci sarà la seconda stagione?/ Ecco perché rivedremo il format delle meteore musicali : Ora o mai più, ci sarà la seconda stagione del programma musicale di Rai1? Ecco perché rivedremo il format delle meteore nella primavera 2019, vi sveliamo le tante probabilità...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:07:00 GMT)

Sebastian Vettel - GP Austria 2018 : “La nostra velocità è buona. Spero di andare ancora più forte domani” : Sebastian Vettel ha cominciato inseguendo il GP d’Austria. La sua Ferrari va forte ma la Mercedes e Lewis Hamilton hanno impressionato. Il tedesco si è mostrato comunque soddisfatto e fiducioso in vista delle qualifiche di domani: “Un po’ di margine per migliorare c’è sempre, ma oggi sono contento. È sempre importante partire davanti, qui poi è difficile superare. La nostra velocità è buona e normalmente il sabato ...

Amadeus pronto per la seconda edizione di ora o mai più : Ora o mai più: confermata la seconda edizione con Amadeus Questa sera venerdì 29 giugno volgerà al termine la prima edizione di Ora o mai più, il talent show condotto da Amadeus. Ora o mai più è stato un successo sotto tanti punti di vista. Spinti dalla curiosità, il pubblico da casa ha premiato i cantanti caduti in “digrazia”, la presenza degli otto coach-giudici e il meccanismo dello show musicale di Amadeus che è stato un ...

The Crew 2 è ora disponibile per PS4 - Xbox One e PC : Ubisoft ha annunciato che The Crew 2, l'adrenalinico gioco di competizioni motoristiche con una serie di sfide emozionanti in terra, acqua e cielo, è disponibile in tutto il mondo per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. The Crew 2 supporta una risoluzione 4K, garantendo una grafica migliorata sia su PS4 Pro che Xbox One X. Il gioco è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di ...

Calciomercato Atalanta - arriva Bettella dall'Inter : 'Qui per migliorare' : Un altro giovane da valorizzare e da lanciare nel grande calcio, Davide Bettella è un nuovo calciatore dell'Atalanta. Il difensore classe 2000 è arrivato a Bergamo dall'Inter, nell'operazione che ha ...

Giancarlo Perego - arcivescovo di Ferrara : "Il summit Ue sui migranti un fallimento. L'Italia sarà ancora più sola" : Il vertice Ue è stato "certamente un fallimento". Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio già direttore generale di Migrantes, l'organismo della Cei in prima linea nell'aiuto di migranti e rifugiati, dà voce a tutta la delusione della Chiesa nel commentare l'esito del summit a Bruxelles. "Si è trattato di un fallimento - dice all'agenzia di stampa Adnkronos- di cui forse è anche colpevole ...

Imprenditore a un operaio straniero : “Islamico di merda. ora che c’è Salvini ti bruciamo vivo” : Un lavoratore straniero che chiedeva di rimanere a casa perché malato è stato insultato e minacciato dal datore di lavoro, titolare di una ditta metalmeccanica trentina. " Ti posso anche ammazzare adesso che è andato su Salvini. Stai attento ad uscire di casa". La CGIL: "Non arretreremo di fronte all'odio razziale".Continua a leggere

Italiaonline - lavoratori in sciopero : “Sabato cercheremo Di Maio ovunque sia e bloccheremo Torino” : I lavoratori della sede di Torino di Italiaonline sono in sciopero e sabato faranno un presidio davanti alla Prefettura e cercheranno di incontrare il vicepremier Luigi Di Maio “ovunque si trovi”. La decisione è arrivata durante un’assemblea presso la sede della Cgil, dopo che giovedì l’incontro al ministero del Lavoro si è chiuso con un nuovo nulla di fatto. L’azienda (ex Seat Pagine Gialle, fusa da due anni nella Italiaonline ...

Palinsesti tv : Eleonora Daniele perde il sabato - ma la Rai le fa comunque un bel regalo : I Palinsesti Rai 2018-2019, annunciati ufficialmente da pochi giorni, hanno riservato colpi di scena per molti volti noti in casa...

Vaticano - parte la colletta per il Papa ma sull'Obolo di San Pietro la trasparenza economica è ancora tabù : ... soprattutto, per coprire le onerosissime spese di sostentamento della struttura amministrativa e burocratica della Santa Sede, compreso il carico finanziario delle nunziature nel mondo. Anche se ...

Bce prenderà ispirazione da Fed - lancerà versione europea Operation Twist per iniettare ancora liquidità : La Bce starebbe considerando l'eventualità di acquistare una quantità maggiore di bond a lunga scadenza a partire dall'anno prossimo, continuando a iniettare liquidità sui mercati anche dopo la fine ...

Un'ora per sbarcare dall'aereo a Malpensa : passeggera disabile chiama la polizia : In arrivo da Freeport ha dovuto attendere a lungo l'arrivo del servizio dedicato a chi è in carrozzina

Malpensa - un'ora per sbarcare dall'aereo : donna disabile chiama la polizia : Ha atteso un'ora per sbarcare da un aereo a Malpensa. Per questo una donna disabile ha chiamato la polizia. E' successo oggi nell'aeroporto milanese. La donna disabile, in carrozzina, di Verona, ha ...

Mara Venier pronta per Domenica In : “De Filippi mi ha incoraggiato” : Domenica In: Mara Venier e i consigli di Maria De Filippi La conferma ufficiale è arrivata solo l’altro ieri durante la presentazione dei palinsesti Rai 2018/2019 ma le voci si rincorrevano già da tempo: Mara Venier sarà la prossima conduttrice di Domenica In. Alle 17:30, poi, dopo tre ore e mezza di diretta, cederà la linea a Cristina Parodi che presenterà “La prima volta”. Per Mara Venier si tratta di un ritorno a casa: la ...