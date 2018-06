Un' ora per sbarcare dall' aereo a Malpensa | passeggera disabile chiama la polizia

Malpensa - un'ora per sbarcare dall'aereo : donna disabile chiama la polizia : Ha atteso un'ora per sbarcare da un aereo a Malpensa. Per questo una donna disabile ha chiamato la polizia. E' successo oggi nell'aeroporto milanese. La donna disabile, in carrozzina, di Verona, ha ...

Mara Venier pronta per Domenica In : “De Filippi mi ha incoraggiato” : Domenica In: Mara Venier e i consigli di Maria De Filippi La conferma ufficiale è arrivata solo l’altro ieri durante la presentazione dei palinsesti Rai 2018/2019 ma le voci si rincorrevano già da tempo: Mara Venier sarà la prossima conduttrice di Domenica In. Alle 17:30, poi, dopo tre ore e mezza di diretta, cederà la linea a Cristina Parodi che presenterà “La prima volta”. Per Mara Venier si tratta di un ritorno a casa: la ...

Migranti - ancora un naufragio nel Mediterraneo : 100 dispersi al largo della Libia : Una barcone con a bordo 100 Migranti sarebbe naufragato al largo delle coste libiche: "Guardie costiere libiche: salvataggio di 14 rifugiati e timori per un naufragio di circa 100 al largo delle coste di Tripoli", ha annuciato su Twitter l'emittente Al Jazeera.Continua a leggere

Domodossola - il sindaco Pizzi : “Ecco perché vaccinare bimbi e migranti in stanze diverse”. Caporale : “Si vergogni” : Lucio Pizzi a L’aria che tira Estate (La7) racconta la genesi e le ragioni che lo hanno portato a scrivere una lettera pubblica ai suoi concittadini in cui indicava la nuova norma per separare nelle stanze vaccinali i bambini stranieri da quello italiani. Una spiegazione che non ha convinto il giornalista Antonello Caporale che ha stigmatizzato il gesto di Pizzi L'articolo Domodossola, il sindaco Pizzi: “Ecco perché ...

Maria Teresa Fendi : «Nella società attuale - l’obiettivo principale è quello di lavorare sul lungo periodo» : La Fondazione Carla Fendi, nata per dare contributo e sostegno alla cultura oggi, dopo la scomparsa della fondatrice e per sua volontà, sotto la guida di Maria Teresa Venturini Fendi, ha iniziato un nuovo percorso focalizzandosi sulla scienza e sulla filantropia. «Nella società attuale, con una forza centrifuga che riduce in pochi istanti ogni stabilità, l’obiettivo è quello di lavorare sul lungo periodo, sostenendo progetti e collaborazioni ...

Lisa : "Ho sconfitto un tumore al cervello - ora non voglio perdere un secondo. Vado come un treno" : Sul palco del programma "Ora o mai più", Lisa tenta la rinascita artistica, ma la sua battaglia più importante lei l'ha vinta qualche anno fa. La cantante - che molti ricorderanno per il suo singolo più famoso, "Sempre", arrivato terzo a Sanremo nel 1998 - ha sconfitto un tumore al cervello: una malattia che l'ha tenuta lontana dalla scena musicale per sei anni.In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Lisa ha raccontato ...

Morano Calabro - Cs - - Sabato 30 giugno musica e danza all'aperto : I quali ringraziano pubblicamente «tutti gli attori coinvolti attivamente nella pianificazione degli spettacoli: El Rojo e My Coffee per quanto riguarda i concerti del fine settimana, la Revolution ...

Patty Pravo/ Grande stima per Massimo di Cataldo (ora o mai più) : Patty Pravo ha affiancato Massimo Di Cataldo nel corso del programma Ora o mai più. Questa sera, venerdì 29 giugno, su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:43:00 GMT)

L'indiscrezione : "Briatore frena la Gregoraci per il Gf". Ma Flavio smentisce : A settembre partirà la nuova edizione del Gf Vip e la produzione è a caccia di personaggi famosi. Stando a quanto rivela Chi , gli autori avrebbero preso contatti con Elisabetta Gregoraci , ma questo ...

Harvest Moon : Light of Hope Special Edition è ora disponibile per PS4 e Nintendo Switch : Rising Star Games, in partnership con Natsume Inc., annunciano che oggi Harvest Moon: Light of Hope Special Edition è disponibile per Nintendo Switch e PlayStation 4 in tutta Europa e oltre.L'ultimo capitolo dell'amata serie arriva 20 anni dopo la pubblicazione del primo Harvest Moon in Europa e Harvest Moon: Light of Hope Special Edition è atteso da schiere di fan del franchise sparse in tutto il mondo. L'ultimo titolo ha uno stile visivo ...

Rider - da quattro aziende impegno per nuove tutele : da contratto di collaborazione a compenso orario minimo : MILANO - Più tutele per i cosiddetti Riders, i lavoratori legati alle piattaforme che organizzano la consegna di cibo nelle città. È quanto prevede la prima 'Carta dei valori' siglata da Foodora, ...

Veneto Banca insolvente anche prima della liquidazione. ora gli ex manager rischiano l'indagine per bancarotta : Veneto Banca non era in grado di pagare i creditori. Non lo era nemmeno prima che il governo, il 25 giugno 2017, decidesse per la liquidazione coatta amministrativa, con la cessioni di sportelli e ...

Migliorano le prospettive per l'economia - secondo barometro KOF : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

MXGP Pro è ora disponibile per PS4 - Xbox One e PC : Milestone annuncia che MXGP Pro, recensito sulle nostre pagine, è ora disponibile nei negozi fisici e digitali per PlayStation 4, Xbox One e PC. A partire da oggi, i giocatori possono acquistare anche il DLC MXGP PRO - Credit Multiplier, un aiuto nella progressione del gioco, che moltiplica i crediti, sia offline che online, alla fine di ogni gara e in ogni modalità.MXGP Pro è un nuovissimo inizio, progettato per soddisfare i fan più esigenti ...