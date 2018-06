Un’estate al giallo verde

vanityfair

(Di venerdì 29 giugno 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 26 di Vanity Fair, in edicola dal 27 giugno al 3 luglio. È cominciata ufficialmente l’estate. 27 giugno Il buon Matteo, dopo essersi accorto che mancava un censimento accurato dei calabresi e dei lucani, che vanno aiutati a diventare italiani, posta su Facebook una foto di lui con occhiali da sub e boccaglio. Dietro, la solerte Isoardi gli stura le pinne, mentre in lontananza una ruspa sta abbattendo la casa di Saviano ormai senza scorta e ridotto a badante di Giorgia Meloni, che lo paga con lezioni in romanesco stretto. 30 giugno Altro video di Salvini, sempre al mare, mentre con le sole braccia blocca il pedalò di Carlo Conti e suo papà Kunta Conti, che da anni aspetta lo ius soli senza successo, rispedendoli a Terracina. Il video è sponsorizzato dall’abbronzante Del Matteo, che per quanto tu ne spalmi sulla pelle hai la sicurezza di non ...