Under Armour scivola in fondo al mercato di New York

New York : rally per Under Armour : Vigoroso rialzo per Under Armour , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,69%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Curry 5 - le scarpe di Steph raccontate dai designer Under Armour : Per la quarta volta di fila e con due titoli in bacheca, Stephen Curry gioca anche quest’anno da protagonista le NBA Finals, nella sfida che è solo l’ultimo capitolo della più grande saga sotto canestro dei nostri giorni: Cleveland contro Golden State. Sull’altro sponda c’è LeBron, il giocatore totale. Stephen invece incarna in pieno quello disruptive dei nostri anni, il playmaker rivoluzionario con la leggerezza dei suoi 191 ...