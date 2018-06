Un video ci mostra la mod che introdurrà la co-op in Ori and the Blind Forest

Mondiali Russia 2018 - tifoso del Messico perquisito mostra… il ‘pacco’ : il video diventa virale : I Mondiali in Russia stanno regalando emozioni e colpi di scena, le squadre si preparano in vista degli ottavi di finale, una giornata di pausa, da domani si inizia a fare sul serio. Nel frattempo nelle ultime ore sul web sta circolando un VIDEO che ha scatenato i social, un tifoso del Messico perquisito mostra… il ‘pacco’, la reazione è stata veramente esilarante. Il Messico si prepara per la gara contro il Brasile e nel ...

Fallout 76 : un video ci mostra la devastante potenza dei missili nucleari : Fallout 76, come ormai saprete, sarà un gioco molto particolare che si discosterà dai classici titoli della famosa serie. Saranno parecchie le novità e molti fan storici sono preoccupati che l'esperienza tipica di Fallout venga in qualche modo "intaccata".A tal proposito e per mostrare le caratteristiche di Fallout 76, ecco che Bethesda sta pubblicando alcuni filmati dedicati a vari aspetti del gioco. Ad esempio, nella giornata di ieri, abbiamo ...

Star Citizen : il nuovo video di Squadron 42 ci mostra armi - alieni e altro : Cloud Imperium Games ha rilasciato un nuovo video incentrato sulla campagna per giocatore singolo di Star Citizen, Squadron 42.Il video è relativamente breve, ma mostra ciò che i team dietro al gioco stanno facendo per migliorare la tecnologia, essendo alcuni aspetti del gioco, come le animazioni o la distruzione davvero spettacolari. Il filmato, riportato da Dualshockers,fornisce anche un'occhiata alla principale minaccia aliena del gioco, il ...

Mondiali Russia 2018 - tifoso del Messico perquisito mostra… il “pacco” [video] : Mondiali Russia 2018, un tifoso messicano ha dato spettacolo durante la perquisizione prima della gara della sua Nazionale Mondiali Russia 2018, i controlli ai tornelli di ogni stadio della competizione, sono davvero rigidissimi. Giusto che sia cosi, data l’allerta altissima. Un tifoso del Messico un po’ eccentrico, con la sua mise molto particolare, è stato perquisito da uno steward russo prima della gara contro la Svezia. ...

Wolfenstein 2 per Switch si mostra in un video gameplay : La versione Nintendo Switch di Wolfenstein 2: The New Colossus sarà disponibile a partire da domani, per chi non ha ancora giocato il titolo sulle altre piattaforme e vuole un assaggio di quello che lo aspetta segnaliamo che è disponibile un live gameplay della durata di un'ora e mezza.Ovviamente chi si aspettava un impatto grafico al pari di PC, Xbox One e PS4 rimarrà deluso ma questo non vuol dire che gli sviluppatori abbiano fatto un pessimo ...

Primi video della Closed Alpha di Battlefield 5 mostrano gameplay e armi : Finalmente da oggi 28 giugno è disponibile per pochi fortunati la Closed Alpha di Battlefield 5. Un ristretto numero di giocatori hanno ricevuto l'invito via Origins per provare il titolo in anteprima. Per un numero limitato di giorni potranno provare due modalità di gioco e due mappe diverse. Parliamo della modalità Conquista e della Grand Operation in Norvegia. Inoltre in Grand Operation ci sono due ulteriori modalità, Airborne e ...

Regeni - pm : “I video non mostrano Giulio - ma ci sono buchi temporali” : Regeni, pm: “I video non mostrano Giulio, ma ci sono buchi temporali” Regeni, pm: “I video non mostrano Giulio, ma ci sono buchi temporali” Continua a leggere L'articolo Regeni, pm: “I video non mostrano Giulio, ma ci sono buchi temporali” proviene da NewsGo.

Regeni - pm : i video non mostrano Giulio - ma ci sono buchi temporali : Le Procure di Roma e de Il Cairo hanno analizzato il 5% dei filmati ripresi il 25 gennaio 2016 dalle telecamere della linea due della metro della capitale egiziana

Regeni - pm : i video non mostrano Giulio - ma ci sono buchi temporali : Regeni, pm: i video non mostrano Giulio, ma ci sono buchi temporali Regeni, pm: i video non mostrano Giulio, ma ci sono buchi temporali Continua a leggere L'articolo Regeni, pm: i video non mostrano Giulio, ma ci sono buchi temporali proviene da NewsGo.

Orphan Age - il life sim di Studio Black Flag si mostra in un nuovo video gameplay : In questa avventura, ambientata in un mondo cyberpunk martoriato da una guerra, non interpreteremo infatti i soldati al fronte quanto coloro che sono rimasti indietro, i cosiddetti orfani di guerra ...

Come faceva Superman a volare in Justice League? Ce lo mostra Henry Cavill in un video - Best Movie : Lo rivedremo prima o poi nel ruolo del principe Kal El? Il prossimo appuntamento con il mondo DC è fissato con Aquaman , in sala dall'1 gennaio 2019. VIEWER WARNING! FOR ALL THOSE NEW EYES OUT THERE, ...

Dragon Quest XI per PS4 si mostra in 30 minuti di video gameplay : Square Enix ha rilasciato un nuovo video di gameplay dedicato al suo atteso JRPG Dragon Quest XI.Il video mostra la localizzazione inglese attraverso la demo E3, riprodotta e commentata dal produttore Hokuto Okamoto e dal director Takeshi Uchikawa.Come riporta Dualshockers, il video, della durata di 30 minuti e tratto dalla versione PS4, ci permette uno sguardo a un'ampia porzione di gameplay, alla fase di esplorazione e alle battaglie. Possiamo ...

Mostrata La Riva Contorta di Destiny 2 I Rinnegati - video e cosa aspettarsi : Destiny 2 I Rinnegati, come sanno bene gli appassionati, introdurrà due nuove ambientazioni. Si chiameranno la Riva Contorta e la Città Sognante ed oggi Bungie ha mostrato un teaser di una di queste due, in particolare della prima. La seconda è praticamente, invece, la zona endgame. La Riva Contorta è l'ambientazione dove i giocatori passeranno la maggior parte del proprio tempo durante la campagna di Destiny 2 I Rinnegati. Lo scopo è dare la ...

Bambina stuprata e uccisa durante matrimonio/ video choc la mostra con l'orco : ritrovata sfigurata in un bosco : Bambina stuprata e uccisa durante matrimonio: Video choc la mostra con l'orco, poi è stata ritrovata sfigurata in un bosco. Le ultime notizie sulla tragedia avvenuta in India(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:47:00 GMT)