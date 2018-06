Un pomeriggio a Firenze | per i Mondiali di quidditch

wired

(Di venerdì 29 giugno 2018)– Mentre gli occhi del mondo sportivo sono concentrati suidi calcio in Russia, altri appassionati guardando con altrettanto acceso interesse a ciò che accade questo weekend a. Dal 27 giugno al 2 luglio, infatti, la capitale toscana ospita la IQAWorld Cup, un vero e proprio campionato del mondo della disciplina ideata da JK Rowling nei libri e nei film di Harry Potter e divenuta una realtà anche nel mondo babbano più di una decina di anni fa. Sono ventinove le squadre che da tutto il mondo partecipano a questidi: dalla confermatissima Australia (campione del mondo nel 2016) al Brasile, dagli Stati Uniti alla Francia, dalla Sud Corea a molti paesi che debuttano per la prima volta, come Vietnam, Malesia, Finlandia, Nuova Zelanda e perfino un’indipendentista Catalogna. Sono quasi tremila le persone attese in città per questo ...