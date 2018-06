Un nuovo protocollo renderà il Wi-Fi più sicuro Come funziona la Wpa3

Tumori : nuovo protocollo terapeutico - aumenta la sopravvivenza dei bambini con rare leucemie e linfomi : Grazie ad un nuovo protocollo terapeutico descritto in uno studio del Children’s Oncology Group (GOG), presentato al Congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco), si è rilevato che è in aumento la sopravvivenza di bambini e giovani affetti da rare forme di leucemia e linfomi. Nello studio di fase III, il 90% di bambini e giovani colpiti da leucemia linfoblastica acuta o da linfoma linfoblastico era vivo dopo 4 anni ...

Diabete : nuovo protocollo di cura in Sicilia : Via libera anche in Sicilia, ad un nuovo percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per i pazienti diabetici adulti e si adottano nuove linee guida, con l’applicazione delle direttive ministeriali. Il decreto, firmato dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, ha l’obiettivo di realizzare una gestione integrata delle cure per i pazienti diabetici adulti come principale strumento per ridurre la mortalità che ...

Sanità : via libera in Sicilia a nuovo protocollo di cura per diabete : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - La gestione integrata delle cure per i pazienti diabetici adulti come principale strumento per ridurre la mortalità che deriva dalle sue complicanze. E' l'obiettivo del decreto firmato dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza con il quale si dà il via libera,