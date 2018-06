Un milione e mezzo per Consorzio Bonifica Ragusa | ma non bastano

'Pino è' mezzo milione di euro in beneficenza : E, da oggi, 'Pino è', anche, mezzo milione di euro di solidarietà, per l'esattezza 558.567,87: questo è l'attivo dell'incasso del concertone del 7 giugno al San Paolo, che sarà interamente devoluto, ...

Fondi comuni : nel 2017 oltre mezzo milione di sottoscrittori in più : Teleborsa, - Il numero complessivo di sottoscrittori di Fondi comuni italiani a fine 2017 si attesta a 7,2 milioni, oltre 500 mila in più rispetto all'anno precedente . E' quanto emerge dal più ...

Fondi comuni : nel 2017 oltre mezzo milione di sottoscrittori in più : Il numero complessivo di sottoscrittori di Fondi comuni italiani a fine 2017 si attesta a 7,2 milioni, oltre 500 mila in più rispetto all'anno precedente . E' quanto emerge dal più recente Quaderno di ...

Terremoto - maxi truffa da mezzo milione di euro per i falsi sfollati nelle Marche : maxi truffa sui contributi per la casa nel dopo sisma nelle Marche. I militari della Guardia di Finanza hanno accertato 120 casi di illecite richieste di autonoma sistemazione ...

Terremoto Marche - maxi truffa da mezzo milione di euro per i falsi sfollati : maxi truffa sui contributi per la casa nel dopo sisma nelle Marche. I militari della Guardia di Finanza hanno accertato 120 casi di illecite richieste di autonoma sistemazione ...

In Italia ci sono un milione e mezzo di giovani demansionati. Un rapporto : Studiare assicura un lavoro, ma non necessariamente adeguato agli studi fatti. Quasi 4 diplomati e laureati di 15-34 anni su 10 svolgono un lavoro inadeguato rispetto al proprio titolo di studio: si tratta complessivamente di 1,5 milioni di giovani. L'ipoteca sul futuro dei giovani inizia nella scuola, prosegue con il lavoro non qualificato e finisce con la mobilità sociale bloccata (solo il 10,6 per cento dei genitori con la ...

In Italia ci sono un milione e mezzo di giovani demansionati. Un rapporto : Studiare assicura un lavoro, ma non necessariamente adeguato agli studi fatti. Quasi 4 diplomati e laureati di 15-34 anni su 10 svolgono un lavoro inadeguato rispetto al proprio titolo di studio: si ...

In Italia un milione e mezzo di laureati e diplomati sono sottoinquadrati : sono in tutto 1,5 milioni i diplomati e i laureati tra i 15-34 anni che svolgono un lavoro inadeguato rispetto al proprio titolo di studio, un dato di fatto dal quale scaturisce una sorta di 'ipoteca ...

Istat - nascite sotto il mezzo milione. Terzo anno consecutivo : Dal 2015 il nostro Paese è entrato in una fase di declino demografico . Anche nel 2017, come nei due anni precedenti, il consistente saldo naturale negativo, unito a un saldo migratorio positivo, ma ...

Tumore del colon-retto : mezzo milione di italiani vive dopo la diagnosi : Per promuovere l’educazione dei clinici in tema di carcinoma del colon-retto metastatico, Bayer ha lanciato il progetto Evolving Oncology. L’obiettivo è individuare, raccogliere e condividere, a beneficio della comunità scientifica, le migliori esperienze cliniche in cui modalità innovative di approccio personalizzato e l’alleanza terapeutica si siano rivelate utili. Esistono infatti barriere nel trattamento delle persone con Tumore del ...

Coldiretti : oltre mezzo milione di italiani emigrati in 5 anni : oltre mezzo milione di italiani hanno lasciato il Belpaese negli ultimi cinque anni cancellandosi dalle rispettive anagrafi di residenza. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti su dati Istat sul bilancio demografico, che fotografa il calo della popolazione per effetto della riduzione delle nascite ma anche per la crescita progressiva dell’emigrazione all’estero tra gli italiani. I numeri registrati dall’anagrafe sono peraltro la punta ...

Ancora in calo le nascite - terzo anno sotto mezzo milione : Continua il calo delle nascite in Italia, in atto dal 2008. Per il terzo anno consecutivo i nati sono meno di mezzo milione , 458.151, -15 mila sul 2016, , di cui 68 mila stranieri , 14,8% del totale, ...

Canzo - mezzo milione di euro per sistemare i sentieri del Triangolo Lariano : Canzo , Como, , 11 giugno 2018 - Pioggia di fondi per sistemare i sentieri del Triangolo Lariano . "Oltre mezzo milione di euro per cofinanziare i progetti di rinnovamento e sviluppo del territorio ...

Roma Pride 2018. 'Siamo mezzo milione' - sfila la 'Resistenza arcobaleno' : Le bandiere arcobaleno e i tricolori dell'Anpi, Raffaella Carrà e 'Bella Ciaò, i trasgressivi animatori del Muccassassina accanto alla novantenne partigiana Tina Costa. E poi la folla, giovani e meno ...