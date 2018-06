“Un mazzo così…” Venier-D’Urso | lo scontro è già iniziato Le parole di Mara spiazzano

caffeinamagazine

(Di venerdì 29 giugno 2018) Benedetta e Cristina Parodi ci hanno provato senza riuscirci. Così, dai vertici Rai, hanno richiamato lei:. Non c’è stato neppure bisogno di sedersi intorno ad un tavolo e discutere, la bionda signora della tv ha detto subito sì. Troppo forte il richiamo di mamma Rai dopo quattro anni passati a Mediaset. Troppo forte nonostante alla corta del Biscioneabbia vissuto una seconda giovinezza televisiva. «Sono stata combattuta perché lascio qualcosa che mi è rimasto davvero nel cuore. Lascio Maria prima di tutto, anche se il nostro legame affettivo va al di sopra di tutto. Ma come mi ha chiamato il direttore Teodoli, il cuore ha cominciato a battermi e ho deciso di seguirlo. Il mio programma è Domenica In, è quello che mi ha dato tutto». Un programma che se la vedrà con quella che, al momento, sembra la donna più potente della televisione italiana: quella Barbarache ...