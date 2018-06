Un mare di contraddizioni

huffingtonpost

(Di venerdì 29 giugno 2018) La migrazione, intesa come movimento di persone, esisterà sempre e pensare di poterla controllare attraverso l'uso della forza contro chi ne è vittima, non è affatto una soluzione. Nel recente caso della nave Aquarius, con a bordo 629 persone salvate in, a cui è stato negato l'approdo in un porto italiano, l'Italia non ha rispettato norme e trattati internazionali. E il cosiddetto stato di diritto, che fine fa? In inglese direbbero rule of law, ma in termini spero più semplici, si fa riferimento allo Stato di diritto come quello in cui governano le leggi e non gli uomini, è lo stato limitato dal diritto. Attraverso le leggi, si vuole insomma evitare che si faccia un uso arbitrario del potere!Quello che sta accadendo è che si sta minando lo stato di diritto (oggi nei confronti dei migranti, domani nei confronti di chi?). Il potere, ...