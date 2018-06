Un mare da salvare | su Sky il documentario che racconta come sta cambiando l’Artico La

Foreste marine a rischio estinzione - un piano per salvare le querce di mare : Una singola alga, che può arrivare a un'altezza di 60-70 centimetri, vista al microscopio, rivela un mondo: fino a 100-150 specie vegetali e animali si annidano tra le sue fronde, come uccelli, erbe, ...

Perché né Salvini né Toninelli possono impedire alle ONG di continuare a salvare vite in mare : La conferma arriva in queste ore, nonostante la polemica con il governo italiano: dopo aver sbarcato i migranti a Valencia, la nave Aquarius della ONG SOS Mediterranèe farà nuovamente rotta verso le coste della Libia e continuerà nella sua attività di search and rescue, per prevenire altre morti in mare. E né Salvini, né Toninelli, possono impedire che ciò avvenga. Per fortuna.

Genetisti in campo per salvare il pianeta : "Resuscitare i mammut per fermare lo scioglimento dei ghiacci" : "Resuscitare" gli estinti mammut per salvare il pianeta. E' questo l'ambizioso, forse rischioso progetto, annunciato da un team di Genetisti di Harvard , già impegnato nella clonazione di cellule di ...

Il giro del mondo in barca per salvare il mare dalla plastica - : L'impresa è dello skipper bulgaro, Ivan Dimov. Partito dalla Francia, toccherà Sudafrica, Australia e Sudamerica. Verranno recuperati e catalogati alcuni campioni di acqua e plastiche che al rientro ...

Migranti - Consiglio d'Europa : "Obbligo Stati salvare vite mare"

Salvare il mare - Costa Crociere in prima linea. A bordo della Fascinosa per l'evento 'Goal 14' : PALERMO - Il mare come lo scrigno dell'uomo. È una miniera di risorse per l'economia. È il tesoro che dobbiamo conservare alle future generazioni. Si chiama Crescita Blu,...

FOTO – Tour de France 2018 : maglia speciale per il Team Sky. “Un mare da salvare” : Cambio di divisa per il Team Sky in vista dell’attesissimo Tour de France 2018. La compagine di Chris Froome, sicuramente una delle favorite per la conquista della maglia Gialla finale, ha aderito alla campagna Sky Ocean Rescue (in Italia chiamata “Un mare da salvare“). Un messaggio sociale, per, come scritto da Spaziociclismo, sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo l’utilizzo della plastica non riciclata da tutti gli imballaggi, in ...

Focus : l'Europa sta cercando di salvare il mare dai rifiuti di plastica - : In tutto il mondo, anche in Europa, viene utilizzata una quantità enorme di plastica, che poi viene buttata, spiega il quotidiano. Solo in Europa ogni anno si producono 26 milioni di tonnellate di ...

'Un mare da salvare' : in spiaggia c'è anche la sciatrice azzurra Marta Bassino : Il 27 ottobre è lontano. In attesa che si inauguri la nuova stagione di Coppa del Mondo di sci alpino, la giovane piemontese Marta - che fa parte dello Sky Sports Scholarships , progetto che supporta le potenzialità degli atleti europei più promettenti, aiutandoli a raggiungere i ...

Un mare da salvare - lo scioglimento dei ghiacci nei fiordi dell'Artico - : I ghiacciai del continente polare sono sempre più in ritirata. Sky TG24 è andata a Ny Alesund, cittadella scientifica in Norvegia dove i ricercatori di tutto il mondo studiano i cambiamenti climatici. Tra questi anche la base artica italiana del Cnr. LO SPECIALE - FOTO