Un esercito di robot | non più di terracotta!

esercito Usa - i nuovi mezzi avranno realtà aumentata e una ruota-robot – FOTO e VIDEO : Non solo guida autonoma: quei geniacci della Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) – l’agenzia governativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che sviluppa nuove tecnologie militari – hanno realizzato una nuova ruota a geometria variabile: in pratica cambia forma e, quando serve, in pochi istanti si trasforma in una sorta di cingolo. Quest’ultimo, in futuro, potrebbe pure essere collegato a un motore ...