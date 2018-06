Un anno dai concerti di Tiziano Ferro a Roma con l' ”eroe buono” Francesco Totti sul palco

“Loro mi hanno salvato la vita”. Bianca Atzei - la foto in ospedale commuove. Messaggi e cuoricini a pioggia dai fan : È bastata una foto social, ma postata da Francesco Monte e non da Bianca Atzei, per far volare con la fantasia i fan. Che si saranno subito chiesti: Non è che zitti zitti sta nascendo una nuova coppia? I due hanno partecipato all’ultima, chiacchieratissima, Isola dei Famosi e dopo aver visto il post che l’ex tronista di Uomini e Donne ha dedicato alla cantante, si è iniziato a ricamarci su. Sul profilo social di Monte, ...

Si tuffano in mare per ‘celebrare’ il proprio matrimonio e quello che gli capita è assurdo. “Dai amore… sposa bagnata - sposa fortunata”. Invece stanno letteralmente rischiando la vita : sposa bagnata, sposa fortunata. Si dice così, cercando di evitare la delusione che nel giorno più importante della propria vita (anche questo un eufemismo) il cielo è ricoperto di nuvole. Ma c’entra poco la pioggia con la storia che vi stiamo per raccontare: i protagonisti di questa assurda vicenda sono una coppia voleva celebrare il loro matrimonio in modo diverso: tuffandosi in mare per avere un bel ricordo. Sfortunatamente, tutto è ...

Bambina ferita dai gabbiani al Bioparco di Roma/ Le hanno morso il braccio : “Come in un film dell’orrore” : Bambina ferita al Bioparco di Roma, i gabbiani le hanno morso il braccio: “Come in un film dell’orrore”. Episodio spiacevole per una donna con figlio e nipoti al seguito(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:21:00 GMT)

L’Ue risponde ai dazi Usa : dai Levi’s alle Harley Davidson - ecco quali prodotti costeranno di più : L’Ue risponde ai dazi Usa: dai Levi’s alle Harley Davidson, ecco quali prodotti costeranno di più Da oggi entrano in vigore i dazi imposti dall’Unione Europea introdotti in risposta alle misure protezionistiche per l’importazione di acciaio e alluminio adottate dal presidente…Continua a leggere Da oggi entrano in vigore i dazi imposti dall’Unione Europea introdotti in […] L'articolo L’Ue risponde ai dazi Usa: dai ...

I dazi fanno sbandare Daimler-Benz : Laggiù a Tuscaloosa, nel cuore dell'Alabama, la disputa sui dazi tra Usa e Cina non era oggetto di particolare attenzione fra i 3.700 dipendenti dell'impianto americano di Daimler-Benz. Almeno fino a ...

Giulia De Lellis motiva l’assenza dai social - poi le parole che fanno sognare il grande ritorno con Andrea Damante : Giulia De Lellis torna a parlare: il motivo dell’assenza dai social, poi le parole che fanno sognare il grande ritorno con Andrea Damante Nelle ultime ore le voci che vorrebbero Andrea Damante e Giulia De Lellis pronti a riallacciare i rapporti d’amore si sono fatte sempre più martellanti, complice un avvistamento dei due in un […] L'articolo Giulia De Lellis motiva l’assenza dai social, poi le parole che fanno sognare il ...

L'ex governatore Maroni condannato ad un anno : interdetto dai pubblici uffici : condannato per turbata libertà nella scelta del contraente, assolto dall'accusa di induzione indebita "perchè il fatto non sussiste". Si è chiuso così il processo milanese...

Bandai Namco svela tre nuovi personaggi che saranno presenti in One Piece World Seeker : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi tre nuovi personaggi di One Piece World Seeker, il gioco di One Piece più ambizioso di sempre già provato in anteprima per voi.I tre nuovi personaggi su Jail Island sono alcuni dei più potenti in assoluto: Sakazuki (Akainu), Kuzan (Aokiji) e Crocodile.Sakazuki (Akainu), ammiraglio della flotta della Marina, è il possessore del frutto Magma Magma (Magu Magu no Mi), che gli consente di bruciare ...

Cgia : dai condoni 132 miliardi - meno soldi di quelli evasi ogni anno : Secondo un'indagine della Cgia di Mestre, l'economia non osservata , data dalla somma del valore aggiunto riconducibile all'economia sommersa e alle attivita' illegali, , solo nel 2015 , ultimo anno ...

Anthony Bourdain : "Quando mi uccideranno - io so come voglio finire" : "Quando mi uccideranno, io so come voglio finire: mantenete battendo il mio cuore, pompate il mio sangue in un secchio, chiamate le donne del villaggio e fatene dei sanguinacci": così si riferiva Anthony Bourdain, lo chef tv americano morto oggi in Francia, al suo amore per la "morcilla" uruguayana, una delle specialità del piccolo paese latinoamericano per il quale esprimeva una grande ammirazione.Per un capitolo del suo programma ...

L'ultima intervista di Anthony Bourdain : "Mia figlia e l'incontro con Asia Argento mi hanno reso di nuovo felice" : A poche ore dalla notizia della sua morte, la rivista statunitense People ha pubblicato L'ultima intervista al famoso chef Anthony Bourdain. Nella quale il compagno scomparso di Asia Argento parlava di come la nascita di sua figlia Ariane, undici anni fa, avesse cambiato la sua vita:"Quando è nata mia figlia ho sentito la responsabilità e il dovere di provare almeno a vivere. Mentre prima c'erano state volte in cui avevo pensato ...

Migranti - per Salvini non dovranno più uscire dai Cie (se non per lasciare l'Italia) : "Ci adopereremo per rendere effettive le procedure di rimpatrio" ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte nel suo discorso al Senato per chiedere la fiducia sul nuovo governo giallo-verde. Quello sulle espulsioni degli...

“Ma dai!”. Incredibile Barbara D’Urso : dove la vedremo. Archiviato il Grande Fratello - ecco l’annuncio clamoroso. I fan non stanno nella pelle : Il Grande Fratello se l’è già lasciato alle spalle (con la vittoria del viterbese Alberto Mezzetti) insieme alle mille polemiche di questa ultima edizione (che comunque ha registrato numeri pazzeschi). Barbara D’Urso è concentratissima sulle sue prossime avventure professionali e torna a stupire tutti con una novità Incredibile. Dal Grande schermo dei talk show pronta a compiere un passo indietro nel passato. La conduttrice ...