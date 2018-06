Ultrà del Milan e sua moglie arrestati per tentata estorsione

Le divisioni che fanno il gioco dell’ultradestra : Una lampante quanto significativa eterogenesi dei fini è la mutazione, avvenuta da un giorno all’altro, dell’agenda dei lavori del Consiglio europeo in corso a Bruxelles. In cima ai...

Atalanta - ultras contro la diffida del capo tifoso : Tifosi della Curva Nord dell‘Atalanta hanno protestato con uno striscione di fronte alla questura di Bergamo contro la diffida di 5 anni nei confronti di Claudio ‘Bocia’ Galimberti. Il capo degli ultrà nerazzurri è stato diffidato per aver partecipato ai festeggiamenti all’aeroporto dopo la vittoria contro la Roma. “A Claudio -si legge in un post sulla pagina Fb ‘Sostieni la curva’- è stata notificata ...

Soft - supersoft e ultrasoft per i saliscendi dell’Austria : Questo weekend la Formula 1 corre tra le montagne della Stiria per il GP d’Austria. Per questa gara, Pirelli ha nominato P Zero Yellow Soft, Red superSoft e Purple ultraSoft: le stesse mescole portate lo scorso anno, con la differenza che la gamma 2018 è più morbida di uno step rispetto al 2017. IL CIRCUITO […] L'articolo Soft, superSoft e ultraSoft per i saliscendi dell’Austria sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Banda ultralarga - reti 5G e Internet gratis sono le priorità del governo - secondo Luigi Di Maio : Banda ultralarga e 5G tra le priorità del governo, che non condivide le recenti direttive UE su link e diritti d'autore e punta a fornire Internet gratuito a tutti. L'articolo Banda ultralarga, reti 5G e Internet gratis sono le priorità del governo, secondo Luigi Di Maio proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro con un update otterrà una modalità ultra slow-motion e altri miglioramenti della fotocamera : Gli sviluppatori di Huawei stanno lavorando ad un nuovo aggiornamento con il quale saranno introdotte in Huawei P20 Pro alcune interessanti feature L'articolo Huawei P20 Pro con un update otterrà una modalità ultra slow-motion e altri miglioramenti della fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Ultramaratona del Gargano - trionfa l'atleta salentina Milena Tunno : LECCE - Visto dall'alto il lago di Varano sembra una piscina blu cobalto protesa ad abbracciare il mare, con la riserva naturale Isola di Varano a separare i due amanti capricciosi. Un panorama ...

Vodafone RED - il non plus ultra dell’operatore - offre 50 GB di internet entro il 30 giugno : Sui contenuti Vodafone RED è golosa: minuti ed SMS illimitati e 25 GB di internet in 4G che diventano 50 GB se attivata in un negozio aderente entro il 30/06 L'articolo Vodafone RED, il non plus ultra dell’operatore, offre 50 GB di internet entro il 30 giugno proviene da TuttoAndroid.

Capo Ultrà della Juventus a processo per tentata estorsione - : Secondo le indagini, avrebbe minacciato il titolare di un'agenzia di eventi sportivi per avere i biglietti delle partite in via preferenziale

Agguato ai tifosi del Venezia prima della partita : arrestati due Ultrà palermitani : Approfondimenti Tafferugli dopo Venezia-Palermo: ferito tifoso rosanero, bus danneggiato 7 giugno 2018 Scontri tra tifosi a Venezia, il racconto: 'Aggrediti con mazze e stanghe di ferro' - VIDEO 7 ...

Aggressione a tifosi del Venezia - arrestati ultras del Palermo [NOMI e DETTAGLI] : Avrebbero aggredito in un bar alcuni tifosi Veneziani. Adesso per due ultras palermitani, entrambi già raggiunti da Daspo, è scattato l’arresto per la violazione delle prescrizioni e la denuncia per rissa, danneggiamento, possesso di oggetti atti a offendere e travisamento in luogo pubblico o aperto al pubblico. La Polizia di Stato ha arrestato a Palermo Antonio Quaranta, 29 anni, e Agostino De Luca, 33 anni. Domenica mattina un gruppo ...

