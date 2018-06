Ultima giornata di Conoscenza in Festa con il Job Breakfast

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : batterie Ultima giornata. Quadarella e Paltrinieri vogliono concedere il bis : Terza ed ultima giornata di batterie nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Nei 50 stile libero maschili Luca Dotto (22″58) ed Andrea Vergani (22″51) centrano la qualificazione alla finale con il sesto e quarto tempo nella ...

Arabia Saudita-Egitto in tv : Mondiali dove vedere la diretta Ultima giornata gruppo A : Arabia Saudita-Egitto una tifosa araba Già eliminate Arabia Saudita ed Egitto cercano di evitare l'ultimo posto nel girone A e la prima vittoria ai Mondiali 2018: probabili formazioni live Arabia ...

Uruguay-Russia in tv : dove vedere la diretta Ultima giornata gruppo A : Uruguay-Russia, qui una foto di una tifosa di casa Tra Uruguay e Russia già qualificate in palio c'è il primo posto nel girone A nei Mondiali 2018: probabili formazioni live Uruguay-Russia diretta e ...

Vela d’altura – Campionato italiano assoluto : oggi Ultima giornata di regate : Campionato italiano assoluto Vela d’altura Trofeo DHL: altre due prove ad Ischia, classifica equilibrata: oggi ultima giornata Continua lo spettacolo nel Golfo di Ischia: i velisti impegnati nel Campionato italiano Vela d’altura 2018 hanno disputato due prove, la quarta e quinta della manifestazione. Nel Gruppo A, la quarta prova è stata vinta da Altair 3, la quinta da Reve de Vie. In classifica generale resta al primo posto Altair 3, lo ...

Golf - US Open 2018 : gli highlights dell’Ultima giornata. Il putt decisivo di Brooks Koepka e le giocate di Patrick Reed infiammano Shinnecock Hills : Lo US Open 2018 si è concluso con la vittoria di Brooks Koepka, che ha prevalso per la seconda volta consecutiva nel Major, imponendosi con un grande avvio nell’ultimo giro e una gestione oculata del finale. Al secondo posto si è piazzato l’inglese Tommy Fleetwood, autore del record dello Shinnecock Hills Golf Club con un giro in 63 colpi (-7), mentre Dustin Johnson non è riuscio ad andare oltre la terza posizione dopo un grande ...

Rieti Sport Festival - Ultima giornata ricca di appuntamenti tra sport - esibizioni e musica : Rieti - ultima giornata del Rieti sport Festival. La dieci giorni di sport, musica, spettacoli, cultura, presentazioni e convegni si chiude oggi e lo fa all'insegna, ovviamente, degli eventi sportivi. Sarà la musica a far salutare il Festival. Negli ultimi appuntamenti, dopo le ...

Boxe - Europei femminili 2018 : Bulgaria e Russia fanno incetta di ori nell’Ultima giornata : Non solo l’oro di Flavia Severin nella categoria +81 kg nell’ultima giornata degli Europei femminili di Boxe 2018, conclusi oggi a Sofia. Nell’ultima giornata di gare all’Asics Arena della capitale bulgara sono state assegnate ben dieci medaglie d’oro, che hanno visto la Russia e i padroni di casa della Bulgaria sugli scudi, con tre vittorie a testa. Ad aprire è stata proprio la Russia, con Ekaterina Paltceva che ha ...

Vela – Giraglia Rolex 2018 - Ultima giornata a Saint Tropez : Da domani 222 imbarcazioni volgeranno la prua verso l’isolotto della Giraglia per fare rientro su Genova Condizioni perfette per l’ultima giornata delle prove costiere. Si chiude oggi la parte francese della Rolex Giraglia stasera premiazione e grande festa Rolex alla spiaggia della Ponche. Dai campi di regata della spiaggia di Pampelonne: il MiniMaxi 72 Cannonball vince nella Classe 0. Magic Carpet Cubed nei Wally 100, Cuordileone nei ClubSwan ...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : Fiamme Oro e Piccolo Teatro di Milano festeggiano nelle gare a squadre dell’Ultima giornata : Cala il sipario sui Campionati Italiani Assoluti 2018 di Scherma a Milano. L’ultima giornata di gare ha visto gli atleti darsi battaglia per il titolo tricolore nelle restanti gare a squadre. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Nel fioretto femminile successo del quartetto delle Fiamme Oro formato da Elisa Di Francisca, al rientro in pedana dopo la maternità, Alice Volpi, che si era imposta anche nell’individuale, Erica Cipressa ...

Tuffi - Coppa del Mondo Wuhan 2018 : Ultima giornata nel segno della Cina. Bertocchi-Pellacani ottave nel sincro : ultima giornata di gare per la Coppa del Mondo di Tuffi in corso di svolgimento a Wuhan. Una domenica nel segno della Cina padrone di casa, che chiude una doppietta con le vittorie nella prova del sincro femminile dal trampolino e dalla piattaforma maschile. Consueto dominio nel sincro femminile dal trampolino per le cinesi Shi Tingmao e Yani Chang. Le beniamine del pubblico di casa hanno chiuso con il punteggio totale di 334.80 punti, davanti ...

Rimini - uUltima giornata di UlisseFest : Ore 10 Teatro degli Atti In viaggio con Artusi Prima di lui la cucina italiana non esisteva: grazie a Pellegrino Artusi e al suo "La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene" del 1891 l'Italia s'è ...

Football americano - Prima Divisione 2018 : pronostici rispettati nell’Ultima giornata. Definita la griglia dei playoff : pronostici della vigilia rispettati nella Week 10 di Prima Divisione, l’ultima giornata della regular season. L’unica eccezione è stata la bellissima vittoria dei Giaguari contro i Guelfi, ottenuta allo scadere dopo una serata di grande spettacolo. Tutta la partita è stato un rincorrersi e un superarsi con il gioco aereo a dare spettacolo da entrambe le parti. Il match point è arrivato a pochi secondi dalla fine, con un ‘Hail Mary ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : Italia senza podi anche nell’Ultima giornata - il sogno di Roberto Botta si interrompe ai quarti : Roberto Botta sfiora il podio nell’ultima giornata del Grand Prix di Roma 2018, tappa Italiana della competizione più prestigiosa del Taekwondo in ambito internazionale, eccezion fatta per Mondiali e Olimpiadi. L’azzurro ha vinto due incontri nella categoria -80 kg, superando al primo turno il norvegese Ordemann per 14-9 e agli ottavi l’egiziano Seif Eissa per 19-14, ma ai quarti si è arreso contro il croato Toni Kanaet, che si ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Belgrado 2018 : dominio olandese nell’Ultima giornata. Tutti i risultati delle finali : Si è chiusa oggi a Belgrado (Serbia) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canottaggio. L’ultima giornata di gare ha regalato grandi emozioni con ben quattordici finali disputate. Ricordiamo che l’Italia aveva scelto di non partecipare a questa prima tappa, per preparare meglio i prossimi impegni. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati odierni. Partiamo dal due senza dove al femminile domina il Canada davanti a Spagna e Olanda, ...