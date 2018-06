Ue | Tajani | su migranti passi avanti ma non soddisfacenti per Italia

Migranti - Consiglio Ue a Bruxelles/ Ultime notizie : “non solidali fuori da Schengen”. Tajani “ok piano Conte” : Migranti, Consiglio Ue a Bruxelles: il vertice dei 28 Paesi per superare trattato di Dublino. Italia, cosa chiede Conte? Merkel, "non dividiamoci": tutte le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:00:00 GMT)

Migranti - Italia pronta a bloccare conclusioni Consiglio Ue/ Conte : "Spartiacque" - Tajani "ignorato Pe" : Migranti, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 20:15:00 GMT)

Migranti - Lifeline in balia della diplomazia : ora Parigi cerca di convincere MaltaTajani : "Basta polemiche - l'Ue sia unita" : Dopo giorni di attesa in mare si delinea una soluzione per l'imbarcazione della Ong tedesca, con a bordo 230 Migranti. Finita invece l'odissea dell'imbarcazione battente bandiera danese. Soddisfazione da parte del sindaco di Pozzallo: "Accolti nel migliore dei modi".

Migranti : Tajani - scontro tra Stati è autolesionismo e porta vittoria Pirro (2) : (AdnKronos) – Obiettivi che naturalmente si possono raggiungere solo con un’azione univoca da parte degli Stati europei ed uscendo dallo scontro registrato nelle ultime settimane: “Gli Stati membri dell’Unione europea -esorta il presidente dell’Europarlamento- la smettano di beccarsi tra di loro, perchè la vittoria di uno sull’altro sarebbe la vittoria di Pirro e non porterebbe ad alcuna soluzione. E’ ...

Migranti - Tajani : ci sia censimento Ong : 11.56 "Salvini sta ponendo un problema del ruolo dell'Italia, sta cercando di dire 'l'Italia deve contare di più' ma l'Italia per contare di più deve essere seduta al tavolo non basta dirlo". Lo detto a Radio Anch'io il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Tajani chiede "un censimento delle Ong" così "soltanto quelle che avranno autorizzazioni europee per il soccorso in mare potranno operare con a bordo personale della Marina ...

Aquarius : Francia e Spagna criticano Roma sui migranti - Premier Conte : 'Ipocriti' - Tajani : 'Ue a rischio' : Lo scontro tra Italia è Francia è durissimo e senza precedenti. Parigi accusa Roma di "cinismo e irresponsabilita'" sulla vicenda dell'Aquarius e arriva a definire l'atteggiamento del governo "...

Tajani - se non si risolve problema migranti - l'Ue è a rischio : "Questo è un cambiamento della politica italiana che non è difendibile", ha aggiunto Bullmann. Si è espresso anche il leader del gruppo Alde al Parlamento europeo Guy Verhofstad : "Non dobbiamo ...

Tajani "Migranti vera emergenza Ue" : 16.20 La "questione migrazione è strategica perché è a rischio l'intera Ue, se non si affronta e non si risolve questo problema rischiamo di vedere fallire tutto il progetto". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. "La misura è colma, non possiamo più aspettare, perché avremo decine di casi come quelli che stiamo vedendo e con l'estate la situazione peggiorerà". "Prima dell'estate andrò in Niger e poi spero in Libia" dice ...

Migranti - Tajani : "A rischio l'Europa" : "Lancio un grido di allarme, perché qui è a rischio l'intero impianto dell'Unione Europea . E' a rischio l'Europa, perché il problema dell'immigrazione rischia di far esplodere una serie di ...