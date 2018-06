Ue | intesa sui migranti nella notte Conte | l' Italia non è più sola

Ue - intesa sui migranti nella notte. Conte : non siamo più soli : Bruxelles, 29 giu. , askanews, - "I leader dell'Europa a 28 hanno raggiunto un accordo sulle conclusioni del Consiglio europeo, incluso il tema delle migrazioni": con un laconico messaggio su Twitter ...

Vertice Ue - nella notte l’accordo. Tusk : “intesa tra i 28 leader anche sui migranti”. Conte : “Italia non è più sola” : Accordo alle prime luci dell’alba tra i leader Ue riuniti a Bruxelles sul testo delle conclusioni del Consiglio Europeo in materia di migrazioni. “Da questo Consiglio Europeo esce un’Europa più responsabile e più solidale. L’Italia non è più sola“, ha detto uscendo dal palazzo del Consiglio intorno alle cinque del mattino, dopo ore e ore di riunione, il premier Giuseppe Conte. Creazione di hotspot nei paesi Ue su base volontaria, ...

Vertice Ue - nella notte l’accordo. Tusk : “C’è intesa tra i 28 leader sui migranti”. Conte : “Italia non è più sola” : Accordo alle prime luci dell’alba tra i leader Ue riuniti a Bruxelles sul testo delle conclusioni del Consiglio Europeo in materia di migrazioni. “Da questo Consiglio Europeo esce un’Europa più responsabile e più solidale. L’Italia non è più sola“, ha detto uscendo dal palazzo del Consiglio intorno alle cinque del mattino, dopo ore e ore di riunione, il premier Giuseppe Conte. Creazione di hotspot nei paesi Ue su base volontaria, ...

Ue - Conte blocca il documento : "Prima l'ok sui migranti". Poi arriva l'intesa con Macron : Giuseppe Conte punta i piedi e non fa andare avanti la prima parte del documento conclusivo del vertice europeo. E alle 19, alla consueta conferenza stampa che i presidenti del Consiglio Ue, Donald Tusk, e della Commissione, Jean-Cleaude Juncker, tengono alla fine della prima sessione dei lavori, non si presenta nessuno. "La minaccia di porre il veto non è un bluff", fanno trapelare fonti italiane mentre i lavori sono appesi al palo. "L'Italia ...

Alla fine il mini vertice Ue sui migranti è finito con una mini intesa : Un primo contatto in vista del Consiglio Ue della settimana prossima, ma le distanze restano. Il mini-vertice a 16 sui migranti registra le posizioni diverse e mantiene gli equilibri della vigilia senza clamorose novità o capovolgimenti di fronte. L'Italia ha portato al tavolo dei 16 la sua proposta, che secondo il governo rappresenta un "cambiamento radicale": i 10 punti messi sul tavolo da Roma prevedono di ...

VERTICE UE/ Nessuna intesa sui migranti - anche la Germania si divide : Il VERTICE di Bruxelles sulle politiche migratorie si è chiuso senza un accordo. Ma è un nulla di fatto che accelera la crisi dell'Unione Europea. E perfino della Germania. Abate FARIA(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 06:02:00 GMT)SCENARIO/ Germania e Italia, piani e calcoli per la fine dell'euro, int. a M. D'AntoniVERTICE UE/ migranti, l'eutanasia dell'Europa franco-tedesca, di G. Sapelli

Alleggerito il debito ellenico Eurogruppo - intesa sulla Grecia Ora Atene tornerà sui mercati : Accordo sull'allegerimento del debito greco, attraverso una estensione di 10 anni della maturità dei prestiti concessi. L'Eurogruppo raggiunge un accordo sull'uscita della Grecia dal programma di aiuti e sulle misure per alleggerire il debito di un paese in crisi da otto anni. "Un momento storico: anni di sforzi e sacrifici che si concludono e un nuovo capitolo che si apre" Segui su affaritaliani.it

Alleggerito il debito di ellenico Eurogruppo - intesa sulla Grecia Ora Atene tornerà sui mercati : Accordo sull'allegerimento del debito greco, attraverso una estensione di 10 anni della maturità dei prestiti concessi. L'Eurogruppo raggiunge un accordo sull'uscita della Grecia dal programma di aiuti e sulle misure per alleggerire il debito di un paese in crisi da otto anni. "Un momento storico: anni di sforzi e sacrifici che si concludono e un nuovo capitolo che si apre" Segui su affaritaliani.it

Salvini : con Conte piena intesa sui rom : 19.16 "Ho parlato con Conte, non c'è alcuna crepa nel governo,l'intesa è granitica" Così il ministro dell'interno Salvini sul 'censimento' dei rom. Chiamiamolo "controllo, verifica, o anche Giovanni; è solo una questione di rispetto del codice penale e civile",ha spiegato al premier, con il quale c'è "totale condivisione". E sottolinea: i rom non sono "priorità;lo è la sicurezza, i migranti, lavorerò con i sindaci. Sono controlli che ...

Conte in Germania per un'intesa sui migranti - - serve anche alla Merkel - : Stasera a Berlino il faccia a faccia tra il premier italiano e la cancelliera tedesca, che sempre sulla questione profughi è ai ferri corti con il ministro dell'Interno Seehofer, pronto a 'respingere ...

Aquarius - vertice Macron-Conte/ intesa sui migranti - ma Salvini "sabota" l'accordo : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è disgelo? E l'inquilino dell'Eliseo rifila una stoccata a Salvini sulla leadership.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Siglata la pace Italia-Francia. Raggiunta l'intesa non solo sui migranti : Macron ha ricevuto Conte all'Eliseo: cambiare il trattato di Dublino, rafforzare i controlli e creare hotspot nei paesi d'origine dei migranti. Questi sono gli obiettivi comuni. Per il Presidente del ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Conte-Macron - pace fatta e intesa sui migranti (16 giugno 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: pace fatta tra Italia e Francia. Si alza il livello dell'inchiesta sullo stadio. Tragico rogo a Messina. In campo per il Mondiale 2018 (16 giugno 2018).(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 05:45:00 GMT)

intesa tra Opec e Russia : più petrolio sui mercati : Maddalena Camera C'è chi fa quadrato, e c'è chi divide. Opec e Russia sono sul primo fronte, pronte come sono a venire in soccorso al mercato petrolifero con un'offerta di greggio supplementare di ...