UE | Il Governo Conte stringe un accordo | redistribuzione migranti solo su base volontaria

Migranti - Minniti : “Governo Conte? Basta con propaganda. Le chiacchiere sono smentite da atti nel Parlamento Europeo” : “La politica di Salvini in Europa? Temo che non sia un successo, ma vedremo tra brevissimo tempo la controprova, visto che tra stasera e domani avremo l’esito del vertice Ue“. sono le parole dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, ospite di Omnibus (La7). “Temo che l’idea di una prova muscolare possa servire magari a conquistare qualche voto” – continua – “ma, finita la ...

Sondaggi Politici/ Immigrazione - il 62% approva il Governo Conte : il 71% sostiene la linea dura di Salvini : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Immigrazione, il 62% approva l'azione del Governo Conte e il 71% è d'accordo con la linea dura di Salvini(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:58:00 GMT)

Governo - Bonafede a colazione da Grillo : “Parlato di questo primo mese - era molto contento” : “Abbiamo fatto colazione insieme perché alloggio qui. Abbiamo parlato di questi primi passi del Governo, ci siamo scambiati osservazioni e Grillo era molto contento. Malumori nei gruppi? Non ne ho notizia. Vertice Europeo non ne abbiamo parlato”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede all’uscita dell’Hotel Forum dove alloggia oggi anche Grillo. L'articolo Governo, Bonafede a colazione da Grillo: “Parlato ...

Consiglio Ue sui migranti - Conte : “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo : Angela Merkel si presenta col Governo a pezzi : Il governo arriva a Bruxelles compatto e pronto a parlare “con una voce sola, ferma e risoluta”. Perché sui migranti “sono in gioco i valori dell’Europa unita“. Al Consiglio europeo che si apre oggi e si annuncia difficilissimo, l’obiettivo dichiarato da Giuseppe Conte e dal governo Lega-M5s è quello di sancire il superamento del regolamento di Dublino, definito dal presidente del Consiglio “inadeguato”. Ma la ...

Governo - Conte saluta i cronisti a Palazzo Chigi e commenta tweet di Toninelli sulla Lifeline : “È lo sbocco auspicato” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha voluto fare un saluto ai cronisti e ai giornalisti presenti dentro Palazzo Chigi. Durante l’incontro un giornalista gli ha fatto vedere l’ultimo lancio d’agenzia sulla nave Lifeline L'articolo Governo, Conte saluta i cronisti a Palazzo Chigi e commenta tweet di Toninelli sulla Lifeline: “È lo sbocco auspicato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

In Parlamento i punti del Governo Conte su immigrazione. Premier : Consiglio Ue possibile spartiacque : Se non riesce a realizzare un'efficace politica di regolazione e gestione dei flussi migratori, rischia di perdere credibilità tutto l'edificio europeo. Occorre un approccio integrato, multilivello ...

Conte - Governo in Ue parla con voce ferma : ANSA, - ROMA, 27 GIU - Il governo, "in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e ...

“3 ministri gay nel Governo Conte”. Da Cecchi Paone la rivelazione inattesa. Sarebbero loro : “In politica è pieno di gay…”. Alessandro Cecchi Paone fa i conti in tasca al governo Conte. E, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, il programma su Rai Radio1, svela le presenze gay nella politica di oggi rivelando qualche dato che, a suo avviso, potrebbe corrispondere a verità. “Ora non sono nascosti ma in questo governo ce ne sono”. “Nel governo Lega-m5s ci sono almeno tre ministri gay: due grillini ...

Conservatori e liberali nell'era di Trump e del Governo Conte. L'opinione di Billi - Campi - Capezzone e Gasparri : ... per Dario Citati del Centro Studi Machiavelli, "un'opera di rara virtù che può stare bene sulla scrivania capo governo così come all'interno della bibliografia di un esame di scienza politica" Al ...

Fact check : sui migranti il Governo Conte dà i numeri sbagliati : Foto: Nicola Romagna / flickr Pochi giorni fa il governo Conte ha presentato all’Europa la propria proposta per riformare la gestione dei flussi di richiedenti asilo che arrivano nel continente. In uno dei punti, in particolare, si legge che “solo il 7% dei migranti sono rifugiati”. Se questo numero fosse vero, se ne potrebbero trarre ovvie conseguenze: quasi tutti quelli che sbarcano fanno finta di cercare asilo, eppure in realtà solo ...

[L'analisi] Ecco perché i 10 punti del Governo Conte sull'immigrazione sono ambiziosi - realistici e di sinistra : L'apertura dei porti è una valvola per allentare la pressione , anche politica, a Bruxelles lo sanno bene, sull'Italia. La fine della distinzione fra migranti e rifugiati taglierebbe alla radice l'...