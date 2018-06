blogo

: Tv2000, Borghi d'Italia arriva in Cina - SerieTvserie : Tv2000, Borghi d'Italia arriva in Cina - tvblogit : Tv2000, Borghi d'Italia arriva in Cina - arrietux : Tv2000 sbarca in Cina con il programma “Borghi d’Italia” -

(Di venerdì 29 giugno 2018)d', il programma di viaggi diin: grazie a un accordo con la Global Broadcasting Times, multinazionale di comunicazione interculturale che promuove l'interazione tra lae il resto del mondo, il programma dell'emittente della Cei, Conferenza Episcopalena, viene diffuso ine presso il pubblico internazionale di lingua cinese.La diffusione avviene tramite il canale You Tube di Gbtimes; il canale social denominato Unknown Europe e i social media cinesi ai quali è collegato (Sina Weibo, Youki, We Chat) e la piattaforma Megamedia. Sono previsti nel biennio 2018-2019 traduzione e doppiaggio in lingua cinese di cinquanta puntate da 30 minuti e cinquanta teaser da 100 secondi.prosegui la letturad'inpubblicato su TVBlog.it 29 giugno 2018 10:51.