Tuffo nel passato | 1999 | la fine del Secondo Millennio porta con sé una barca ricca di

Tuffo nel passato : l’estate 1998 in musica : 1998. Vent’anni esatti. l’estate del Mondiale francese, che vide i padroni di casa aggiudicarsi la prestigiosa coppa calcistica grazie soprattutto a uno Zidane in forma smagliante che in autunno vincerà il pallone d’oro. L’Italia, durante quel Mondiale, fu eliminata proprio dai Galletti ai quarti di finale dopo la lotteria dei calci di rigore (Albertini e Di Biagio fallirono dal dischetto, e memorabile in negativo fu anche l’occasione sciupata ...

«2000s : The Exhibition» - un Tuffo nel passato tra glamour e lustrini : Se i primi Anni 2000 saranno ricordati come gli ultimi della grande fotografia, quelli prima dell’assuefazione da digitale e dell’arrivo di Instagram è anche merito di Markus Kinklo, fotografo di moda e di celebrity con una vita che sembra un romanzo e uno status di star dietro la macchina fotografica che non ha niente da invidiare a quelli che gli stanno davanti. La sua ultima mostra 2000s: The Exhibition inaugura il 15 giugno alla Mouche ...

«L’Archeologo di Dio» di Roberto De Giorgi - un Tuffo surreale nell’archeologia biblica americana : Col nome di fantasia di Nelson Bentham Millun professore texano racconta la sua vita dalle avventure in Palestina a Megiddo per finire

Aida Nizar e il Tuffo nella Fontana di Trevi : «Ma come si è permessa? Colpa della D'Urso» : di Silvia Natella Aida Nizar non passa inosservata e i fan del Grande Fratello lo hanno capito subito appena ha varcato la porta rossa. E con la spagnola nella casa più spiata d'Italia ne sono ...

Scompaiono dopo un Tuffo nel lago : i due ragazzi volevano recuperare il pallone : Due giovani sono annegati nel lago Pistono a Montalto Dora, nei pressi di Ivrea. Si tratterebbe di due richiedenti asilo di 25 e 32 anni, rispettivamente di Ghana e Costa d'Avorio, finiti in acqua nel ...

SOPHIA LOREN/ Il pane nero dalla guerra e un Tuffo nel passato per l'attrice (Amici 2018) : Ospite d'eccezione dell'ottava puntata serale di Amici 2018, l'83enne SOPHIA LOREN viene omaggiata da un bellissimo filmato che ripercorre la carriera. Sorpresa da Christian De Sica... (Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:21:00 GMT)

Nel Chianti un Tuffo nella cultura agricola e nel buon vivere del territorio : ... Roberto Ciappi - ci sono performances di Yoga e Tai Chi, presentazioni di video, libri, proiezioni di corti sul territorio e spettacoli per adulti e bambini". La musica la farà da padrona con le ...

Tania Cagnotto - abbandonarsi nel blu : un anno fa l’ultimo Tuffo : Di tuffi, nella sua lunga carriera, ne ha eseguiti a centinaia. Uno dopo l’altro, in una continua ricerca della perfezione stilistica. Poi, un anno fa, Tania Cagnotto se ne è concessa uno «a bomba» per chiudere con un sorriso la sua vita da campionessa. Simbolicamente una rottura, una deviazione. È scesa dal trampolino, sul quale era cresciuta con i consigli di papà Giorgio, e ha iniziato a costruire una famiglia tutta sua. Come se quel giorno ...

Enna Notte Federiciana stasera un Tuffo nel Medioevo per il centro storico di Enna : È la Notte Federiciana, che domani porterà nel centro storico di Enna degustazioni, mercatini, spettacoli e rievocazioni storiche. La Settimana Federiciana 2018 restituisce alla città una ventata di ...

Un Tuffo nell'universo di Cyberpunk 2077 - articolo : Recentemente CD Projekt RED ha confermato la sua presenza all'E3 2018, scatenando un prevedibile uragano di hype tra i fan dell'epopea di The Witcher. Nonostante le altissime aspettative che stanno caratterizzando la fase di sviluppo di Cyberpunk 2077, fino a questo momento abbiamo ricevuto pochissime informazioni riguardo l'effettivo contenuto del nuovo RPG fantascientifico. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di immergerci ...

Fear The Walking Dead 4×04 - un Tuffo nel passato (VIDEO) : Fear The Walking Dead 4×04 trama e promo – Il quarto episodio della serie apocalittica andrà in onda sulla AMC domenica, 6 maggio 2018. “Buried” avrà molto da raccontare sulle new entry che abbiamo incontrato in questo capitolo. Saranno ancora tante le emozioni in ballo nella trama di Fear The Walking Dead 4×04, soprattutto alla luce della morte importante appena avvenuta a poche battute dall’inizio della quarta ...

Raffaele La Capria : "Scrivere è un Tuffo nel mondo sparito" : Dai romanzi ai film di passione civile, vita e ricordi di un grande intellettuale. "La letteratura è la storia delle emozioni, bisogna raccontare senza emozionarsi"