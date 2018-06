Tuffi grandi altezze | World Series Bilbao 2018 | Hunt e Paredes in cerca di riscatto De

oasport

: #tuffi Alessandro De Rose si racconta: “Ogni tuffo è come un’opera d'arte” - OA_Sport : #tuffi Alessandro De Rose si racconta: “Ogni tuffo è come un’opera d'arte” - giord97 : L'annuncio del rientro di @TCagnotto almeno ad allenarsi è una delle gioie sportive più grandi dell'ultimo periodo,… - angelnolimits : Io sono un runner: Alessandro De Rose Campione di High Diving - tuffi da grandi altezze - Alessandro De Rose ci pa… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Dopo la tappa inaugurale da record in Texas (Stati Uniti) segnata dalla prima vittoria in assoluto del polacco Kris Kolanus, idalletornano protagonisti dalla piattaforma a 27 metri di altezza sul ponte La Salve di(Spagna). Lo scenario sarà l’iconico Museo Guggenheim della località basca e sono attesi ad un, dopo l’opaco esordio texano, l’inglese Garye il campione in carica, il messicano Jonathan. Tanto pubblico ci si aspetta lungo le rive del fiume Nervión e lo spettacolo sarà assicurato. C’è chi vuol rifarsi e chi invece vuole confermarsi. E’ il caso del polacco Kris Kolanus che, negli States, ha ottenuto la sua prima vittoria in assoluto. Il 31enne torna nel luogo dove, quattro anni fa, ottenne il suo primo podio. Vero è che i due tuffatori citati precedentemente sono intenzionati rimettersi in ...