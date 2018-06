Trump prova ancora a spaccare la Ue : propone a Macron accordi separati : New York - Si potrebbe ricordare la massima 'divide et impera'. Se Trump fosse un devoto di studi classici, potrebbe aver trovato qui l'ispirazione

Trump ai repubblicani : Aspettiamo le elezioni per approvare la legge sull'immigrazione : In un secondo tweet, Trump ha scritto: "Eleggete più repubblicani a novembre e passeremo la migliore, più giusta e onnicomprensiva legge sull'immigrazione del mondo. Ora abbiamo la peggiore e la più ...

Usa - guerra all’import dalla Cina : Trump approva dazi per 50 miliardi. Pechino : ?risposta immediata : L’amministrazione Trump apre le ostilità nella grande guerra commerciale che sta preparando con la Cina. ...

Dazi - Trump approva stretta su “made in China” per 50 mld dlr : Dazi, Trump approva stretta su “made in China” per 50 mld dlr Dazi, Trump approva stretta su “made in China” per 50 mld dlr Continua a leggere L'articolo Dazi, Trump approva stretta su “made in China” per 50 mld dlr proviene da NewsGo.

Dazi - Trump approva stretta sul made in China da 50 miliardi di dollari : Donald Trump ha approvato Dazi su una lunga lista di prodotti made in China per un valore di circa 50 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal, spiegando però come non sia ancora chiaro ...

Dazi - Trump approva stretta su "made in China" per 50 mld di dollari : La decisione, presa per punire Pechino accusata di rubare tecnologie alle aziende Usa, rischia di scatenare una guerra commerciale senza precedenti

Trump approva dazi per 50 miliardi su prodotti Made in China. Nel mirino il settore tecnologico : Una misura drastica per punire Pechino, accusata di rubare tecnologie alle aziende Usa e di violare i diritti sulla proprietà intellettuale. Il Wall Street Journal annuncia che Donald Trump ha approvato dazi su una lunga lista di prodotti Made in China per un valore di circa 50 miliardi di dollari. Il giornale, però, spiegando però come non sia ancora chiaro quando la stretta entrerà in vigore. La decisione sarà annunciata nelle prossime ore e ...

Dazi - Trump approva una mega stretta sul Made in China : ... giusto e basato sulle regole, con effetti avversi sia per l'economia statunitense, sia per i partner commerciali". Pechino aveva già risposto alle minacce di Trump annunciando che avrebbe a sua ...

Trump approva nuovi dazi contro la Cina. Fmi non esclude recessione : Essa 'aumenterà i rischi per gli Stati Uniti e l'economia globale' . L'analisi dell'Fmi cita vari rischi a cominciare da un più alto debito pubblico , che è già 'insostenibile' ed è visto superare il ...

Trump approva stretta su Made in China : ANSA, - NEW YORK, 15 GIU - Donald Trump ha approvato dazi su una lunga lista di prodotti Made in China per un valore di circa 50 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal, spiegando pero' ...

Usa - guerra all'import dalla Cina : Trump approva dazi per 50 miliardi : L'amministrazione Trump apre le ostilità nella grande guerra commerciale che sta preparando con la Cina. Il presidente ha autorizzato ieri sera

Dazi - Trump approva stretta su Cina da 50 miliardi di dollari - : stretta del presidente americano sul "made in China". Secondo il Wall Street journal, la decisione vuole punire Pechino che è accusata di rubare tecnologie alle aziende Usa e di violare i diritti ...

G7 e Singapore - Trump manda a catafascio il Vertice con gli alleati. Ma ci prova con l’arci-nemico : A cose fatte, Donald Trump manda all’aria le conclusioni sbiadite e indolori d’un G7 che aveva già cercato di sabotare, ponendo in extremis la questione del ritorno della Russia fra “iGrandi” (che non era all’ordine del giorno). A lavori ultimati, il magnate presidente se la prende col padrone di casa, il premier canadese Justin Trudeau, “debole e disonesto” e straccia metaforicamente le conclusioni sul commercio internazionale. Le ...

Così Trump prova a rendere pop l'incontro con Kim : Di rado il circo di Donald Trump rimane a corto di numeri. Ora che il presidente prepara il colpo supremo, l’incontro con Kim Jong-un in campo neutro a Singapore, non può mancare il corollario di dicerie, leggende urbane e stranezze che rendono l’evento un cibo adatto anche ai consumatori di reality