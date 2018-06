: #Trovato morto 26enne,scomparso a maggio - CyberNewsH24 : #Trovato morto 26enne,scomparso a maggio - TelevideoRai101 : Trovato morto 26enne,scomparso a maggio - infoitinterno : Delfino morto trovato sulla spiaggia di Porto Recanati (Foto) -

Lo cercavano dal 26scorso, dal giorno in cui uscì da casa per incontrare un amico. Abitava con la famiglia a Rigutino (Arezzo). E' stato rinella zona di Policiano,frazione a sud di Arezzo, non lontana da dove abitava. Aveva 26 anni e faceva l'operaio. Era salito in auto con l'amico che ha riferito agli inquirenti di averlo riaccompagnato poco dopo a Rigutino. Da quel momento del ragazzo si sono perse le tracce. Da quanto si apprende,gli inquirenti tenderebbero a escludere l'ipotesi del delitto.(Di venerdì 29 giugno 2018)