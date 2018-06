Trofeo dell' Amicizia di Nizza | le Azzurre convocate e il programma del raduno

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Adam Peaty e Sarah Sjoestroem guidano la truppa delle stelle internazionali : Dal 29 giugno al 1° luglio la piscina più bella del mondo, del Foro Italico a Roma, sarà teatro di sfide interessanti nel 55° Trofeo Settecolli. Come al solito, l’attesa per questo evento è sempre molto sentita dagli appassionati, che non vedono l’ora di godersi lo spettacolo. Ci sarà la Nazionale italiana rappresentata dagli atleti più forti, si pensi a Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini, Fabio Scozzoli e Simona Quadarella. ...

ATP Halle – Federer si inchina - Coric alza il Trofeo al fianco della splendida Eva Herzigova : le foto più belle della finale [GALLERY] : Grandi emozioni nella finale dell’ATP di Halle fra Roger Federer e Borna Coric: ecco gli scatti più belli del match Epilogo clamoroso nella finale dell’ATP di Halle. Roger Federer, favoritissimo per la vittoria finale è stato sconfitto al terzo set dal giovane Borna Coric. Nella nostra gallery le foto più belle della finale del torneo tedesco. L'articolo ATP Halle – Federer si inchina, Coric alza il trofeo al ...

Volley – Kinderiadi-Trofeo delle Regioni : tutto pronto per la 35ª edizione : Kinderiadi – Trofeo delle Regioni: lunedì a Pescara il via ufficiale della 35a edizione È tutto pronto per il via alle Kinderiadi – Trofeo delle Regioni. Lunedì la cerimonia di apertura della manifestazione segnerà l’inizio ufficiale della trentacinquesima edizione del grande evento di pallavolo giovanile, che per la prima volta sbarca in Abruzzo. L’appuntamento è alle 18 circa, quando le rappresentative si ritroveranno nella zona ...

Beach Volley – Trofeo delle Province : secondo posto per la coppia Millenium Sala-Marelli : Beach: l’inedita coppia Millenium Sala-Marelli seconda al Trofeo delle Province. Entusiasmo in casa Millenium per l’ottimo risultato del duo Sala-Marelli, alla prima volta sulla sabbia e team rivelazione del torneo, che si giocano alla grande una finale tutta bresciana Si è chiusa domenica a Cellatica l’edizione 2018 del Trofeo delle Province, il torneo giovanile di Beach Volley organizzato come ogni anno dal Comitato Regionale ...

Trofeo Fondatori del Concaverde - l’azzurro Luca Miotto è il migliore tiratore assoluto della settima edizione : L’atleta della nazionale, Luca Miotto, che sui campi del Concaverde ha dato inizio alla sua carriera, festeggia con un en-plein l’edizione 2018 del Trofeo Correva l’anno 1982 quando quattro amici tiratori, per potersi meglio allenare, decisero di dar vita a un “campetto” privato. Campo che, nel giro di pochi anni, sarebbe poi divenuto uno dei più grandi e rinomati a livello mondiale. La passione per il tiro a volo dei Fondatori, Roberto Zilioli, ...

VOLLEY / Elena Missiroli di Olimpia Master nella selezione Emilia Romagna al Trofeo delle Regioni : Dote rara che pero era visibile fin dai suoi primi passi nel mondo del VOLLEY. Sono veramente felice di averla accompagnata, felice per lei e un bel riconoscimento per tutti noi in societa'. Tra le ...

Federer e un Trofeo da… guidare : le foto più belle della finale dell’ATP di Stoccarda [GALLERY] : Federer batte Raonic e si gode la splendida macchina come premio del torneo: le foto più belle della finale dell’ATP di Stoccarda Roger Federer, tornato in campo dopo la pausa per la stagione sul rosso, ha subito alzato le braccia al cielo. All’esordio nella stagione sull’erba, il campione di Basilea ha vinto l’ATP di Stoccarda battendo Milos Raonic in finale. Nella nostra gallery le foto più belle del ...

Tiro con l’arco – Giochi della Gioventù – Trofeo Pinocchio : successo del Veneto : Vince il Veneto davanti a Piemonte e Toscana. Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno conquista il primo gradino del podio del “Trofeo Pinocchio” – Finale Nazionale dei Giochi della Gioventù 2018 la squadra del Veneto, davanti al Piemonte e ai campioni uscenti della Toscana Con la regia degli Arcieri Piceni, il supporto del Comitato Regionale Fitarco Marche, il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e della Regione ...

Dairis Bertans - appello su Twitter dopo il Trofeo rubato/ La guardia dell'Olimpia Milano : “Chi lo ritrova..." : Dairis Bertans, appello su Twitter dopo il trofeo rubato. La guardia dell'Olimpia Milano: “A chi lo ritrova regalo la mia maglia numero 45". Il trofeo personale, sottrattogli a Trento(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 13:36:00 GMT)

Pallapugno. Via alla quarta di ritorno della Serie A Trofeo Araldica e tutte le partite in programma nel fine settimana : Serie A Trofeo Araldica - quarta ritorno Torronalba Canalese-958 Santero Santo Stefano Belbo 11-5 Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Bioecoshop Bubbio 11-6 Sabato 16 giugno ore 21 a Spigno Monferrato: ...

Il Trofeo dell'Omo premia i giovani del Giro d'Italia : Su richiesta dell'amministrazione comunale di Schio l'anno scorso il Distretto della scienza e tecnologia ha curato la realizzazione del trofeo, alto 28 cm, utilizzando tecnologie innovative proprie ...

Primo Trofeo di ciclismo della città Iscritti 180 corridori Juniores : ... riservata alla categoria Juniores e organizzata dall'Uc Val d'Illasi con il sostegno della rivista Verona Economia, del comitato civico di Marcellise e dell'Asd Ciclistica Montoriese, oltre al ...

Vela - il gran finale della 151 Miglia-Trofeo Cetilar : Il resoconto dell’ultimo capitolo della 151 Miglia-Trofeo Cetilar È una 151 Miglia-Trofeo Cetilar semplicemente perfetta quella che si sta concludendo in queste ore. Mentre anche le ultime barche della flotta hanno ormai tagliato il traguardo, con il Marina di Punta Ala al centro di una pacifica “invasione” da parte di decine di equipaggi, la grande attesa adesso è per gli atti finali di questa nona edizione da record: la premiazione dei ...

Zidane - un Trofeo ogni 100 giorni con il Real. Ma ora l’addio rimescola le carte : valzer delle panchine e Champions aperta : Il Real Madrid vincitore delle ultime tre Champions League non ha più il suo allenatore. In una conferenza stampa convocata a sorpresa Zinedine Zidane ha annunciato l’addio: “La squadra ha bisogno di un cambio”, ha spiegato. In meno di una settimana il ciclo dei Blancos sembra essere andato in fumo: aveva cominciato Cristiano Ronaldo, manifestando i suoi mal di pancia subito dopo la finale europea vinta contro il Liverpool, a cui erano ...